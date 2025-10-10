Хакери са откраднали над 2 млрд. долара в криптовалута през 2025 г.

Данните се базират на над 30 хакерски атаки, извършени само през тази година

Хакерски групи, свързани със севернокорейското правителство, са откраднали над 2 милиарда долара в криптовалути от началото на 2025 г. Това посочват данни на аналитичната компания Elliptic, цитирани от БГ НЕС. В блога си компанията публикува нов анализ, който определя тази сума като "най-високата годишна стойност, регистрирана досега", като се има предвид, че до края на годината остават още три месеца. Данните се базират на над 30 хакерски атаки, извършени само през тази година.

Снимка: iStock

През 2022 г. е отчетен предишният рекорд – 1,35 милиарда долара, откраднати от Северна Корея. Според Elliptic, от 2017 г. насам режимът е отнел криптовалути на обща стойност поне 6 милиарда долара. Компанията допълва, че действителният размер на щетите вероятно е по-висок. В публикацията се уточнява, че точната идентификация на севернокорейските кибератаки не винаги е възможна и често липсват достатъчно доказателства, за да се направи категорична връзка.

Elliptic отбелязва, че основна мишена на атаките продължават да бъдат криптоборсите, но все по-често хакерите на режима се насочват и към физически лица с висока нетна стойност, които разполагат със значителни обеми дигитални активи. Наред с това, компанията отбелязва важна промяна в подхода на нападенията. През 2025 г. по-голямата част от хакерските удари са били осъществени чрез социално инженерство – метод, при който нападателите манипулират жертвите, за да получат достъп до криптовалути, за разлика от предишни години, когато основно се използваха технически уязвимости.

Снимка: Getty Images

Според Elliptic тази тенденция подчертава, че човешкият фактор се превръща в най-слабото звено в сигурността на криптоекосистемата. Тяхната оценка съвпада и с анализи на други организации – миналата година Съветът за сигурност на ООН съобщи, че между 2017 и 2023 г. севернокорейските хакери са присвоили криптовалути за около 3 милиарда долара. Ако се добавят 2 милиарда долара за настоящата година и още 742,8 милиона долара от предходната, сумата се доближава до 6 милиарда. Тази стойност съвпада и с изчисленията на правителствата на Япония, Южна Корея и САЩ, които са обвинили севернокорейски хакери в кражба на над 659 милиона долара само през 2024 г.

Най-голямата част от рекордната сума за 2025 г. идва от огромна кражба на над 1,4 милиарда долара от платформата Bybit, която според ФБР, блокчейн анализатори и следователи е свързана със Северна Корея. Сред други значими атаки през годините се нареждат пробивът в играта Axie Infinity с откраднати 625 милиона долара през 2022 г., кражбата на 100 милиона от стартъпа Harmony същата година, както и 235 милиона долара, източени от криптоборсата WazirX през 2024 г.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN