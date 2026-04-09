Синът на най-богатия банкер оспорва в съда адвокатски хонорари за $35 млн.

Бразилски милиардер успя да постигне преразглеждане на съдебни разноски за над 35 милиона долара, начислени от американската адвокатска кантора WilmerHale. Те са част от решение, което хвърля светлина върху високите почасови тарифи в т.нар. Big Law, предава Financial Times.

С решение, публикувано в сряда, Висшият съд в Лондон разреши на Алберто Сафра да получи пълна оценка на разходите на WilmerHale. Той е син на Джоузеф Сафра, определян някога като „най-богатия банкер в света“. Само за един ден през 2023 г. те са надхвърлили 162 000 долара.

Случаят подчертава постоянното нарастване на почасовите ставки в най-големите адвокатски кантори, както и значителния брой часове, които юристите в тях отработват. Когато Сафра наема WilmerHale през 2022 г., обявените тарифи за партньори достигат до 2100 долара на час, като впоследствие те са работили между 12 и 17 часа дневно по многомилиардния спор за наследството на покойния му баща.

Съдията по разноските Колъм Чарлз Леонард отбелязва, че не се е сблъсквал с подобен случай, при който са натрупани толкова високи разходи при предоставена толкова ограничена информация на клиента. По думите му има достатъчно основания да се разпореди пълна оценка на фактурите, възлизащи на 35,3 милиона долара.

Сафра твърди още, че му са били начислени „изключително високи“ разходи за пътувания и настаняване. Съдът отбелязва, че макар да има възможност за спор относно част от разходите за храна, те като цяло съответстват на характера и мащаба на делото. В един от случаите той е получил фактура от над 11 000 долара за пътуване на партньор от Ню Йорк до Лондон, като още в началото е било уточнено, че ще се използват полети в бизнес класа.

Адвокатската кантора не е дала незабавен коментар по случая. Сафра е работил с WilmerHale в периода 2022–2024 г. по спор между членовете на семейство Сафра след смъртта на Джоузеф Сафра, който изгражда глобална империя в банкирането, недвижимите имоти и агробизнеса, базирана в Бразилия.

Наследственият спор, оценяван на 23 милиарда долара, е преминал през пет арбитражни производства, които впоследствие са били уредени. По същото време Сафра е ангажирал и кантората Quinn Emanuel, която според решението е работила при сходни почасови ставки.