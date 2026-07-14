Всеки четвърти в ЕС живее в жилище в енергийно ефективно жилище, къде е България в класациятта?

Коя страна е номер едно в класацията

Близо една четвърт (23,9 на сто) от населението на Европейския съюз е живяло през 2025 г. в жилище, в което през последните пет години са били извършени подобрения на енергийната ефективност, показват най-новите данни на Евростат.

Най-висок е делът в Нидерландия – 60,5 на сто, следвана от Дания с 34,0 на сто, както и Франция и Словения с по 33,3 на сто. На другия край на класацията са Италия (2,6 на сто), Малта (7,8 на сто) и Гърция (9,5 на сто).

България се нарежда сред държавите с дял над средния за ЕС. Общо 29,9 на сто от населението на страната живее в жилища с подобрена енергийна ефективност, което поставя България на 12-о място сред държавите членки. Сред хората, изложени на риск от бедност или социално изключване, този дял е 21,8 на сто, докато при останалото население достига 33,0 на сто, пише БТА.

Данните показват още, че на равнище ЕС хората, изложени на риск от бедност или социално изключване, по-рядко живеят в жилища с подобрена енергийна ефективност – 17,4 на сто срещу 25,6 на сто при хората, които не са изложени на подобен риск.

Най-големи различия между двете групи са отчетени в Нидерландия, където делът е 45,3 на сто при хората в риск от бедност или социално изключване срещу 63,3 на сто при останалите, следвана от Кипър (16,7 спрямо 30,3 на сто) и Дания (22,9 спрямо 36,4 на сто). Сред хората, изложени на риск от бедност или социално изключване в България, този дял е 21,7 на сто, докато при останалото население достига 33,2 на сто.