Това са най-редките и уникални банкноти

Сред тези, които може да се купят има и ценни български купюри

Парите говорят. Те разказват истории за нации, за икономики, за исторически събития и често служат като платно за културното и художествено изразяване на дадена страна. Сред нумизматите - ентусиасти и изследователи на валутата - редките и ценни банкноти предлагат завладяващи истории и привлекателна ниша за колекционерите.

Стойността на една банкнота се простира отвъд обявената ѝ стойност. Банкнотите от цял ​​свят носят своя уникална привлекателност, повлияна от фактори като ограничено обращение, аномалии в печата и историческо значение. Помислете например за зимбабвийската банкнота от 100 трилиона долара. Продукт на хиперинфлация, тя има изключителна номинална стойност, но е трогателен символ на икономическите предизвикателства на дадена страна. От друга страна, банкноти като банкнотата от 1000 долара с червен печат на САЩ от 1891 г., на която е изобразен единственият известен портрет на американския генерал Джордж Мийд, са рядко и ценно издание поради уникалния си дизайн и ограниченото си обращение.

Редките и ценни банкноти включват държавната банкнота от 1000 долара „Голяма диня“ от 1890 г., банкнотата от 1000 долара с червен печат от 1891 г. и различни банкноти с грешки, като например банкнотата от 20 кувейтски динара или катарския риал. Други примери са банкноти с висока номинална стойност, като например банкнота от 5000 долара на Федералния резерв от 1934 г., и специфични австралийски банкноти, като например канадска банкнота от 500 долара от 1911 г. или банкнота от 1000 британски лири от 1924 г.

Банкоти с висока стойност и история на САЩ

Депозитна банкнота от 1000 долара „Голяма диня“ от 1890 г.: Смятана за една от най-ценните банкноти, продавани някога, тя получава прякора си от дизайна на нулата в долната част, наподобяващ диня.

Банкота от 1000 долара с червен печат от 1891 г.: Това е друга изключително ценна банкнота на САЩ поради своята рядкост и уникален дизайн.

Банкнота от 5000 долара на Федералния резерв от 1934 г.: Рядка банкнота с висок номинал, която е силно търсена от колекционерите.

Златен сертификат от 50 долара от 1863 г.: Въпреки че са отпечатани много, само шепа са оцелели, което прави тази банкнота изключително ценна.

Банкноти с печатни или правописни грешки

Кувейтски 20 динара: Изтеглена от обращение скоро след емисията поради правописна грешка, което я прави рядка и ценна.

Катарски 1 риал (емисия от 2008 г.): Също изтеглена от обращение поради правописна грешка, което я прави ценна за колекционерите.

Новозеландска банкнота от 100 долара от 1985 г.: Специфична грешка по време на печат прави тази банкнота ценна.

Други уникални и редки световни банкноти:

Канадска банкнота от 500 долара от 1911 г.: Известни са по-малко от 40 от тези банкноти, което ги прави изключително редки и ценни.

Банкота от 1000 паунда (паунд) от 1924 г.: Тази австралийска банкнота е силно колекционерска и ценна.

Банкнота от 100 трилиона долара на Зимбабве: Символ на хиперинфлацията в страната, тази банкнота е рядка поради астрономическата си номинална стойност.

Банкнота от 10 долара от китайския Ханкоу от 1928 г.: Изключително желана сред колекционерите заради историческото си значение и уникалния си дизайн.

Сред редките банкноти, които може да купите фигурира и банкнотата от 10 000 лева от 1997 година. Това е рядка българска банкнота с висока колекционерска стойност. Цената й е 45 лева.

Цели 950 лева струва българска банкнота от 1000 лева от 1925 г. с лика на цар Фердинанд.

65 лева струва рядка колекционерска банкнота от 20 милиарда долара, издадена през 2008 г. от Резервната банка на Зимбабве. Емблематичен символ на хиперинфлацията в страната.

