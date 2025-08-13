Ford изтегля над 103 хил. пикапа заради дефект

Това техническо нарушение компрометира цялостната безопасност на превозните средства

Американският автомобилен гигант Ford Motor обяви, че изтегля от пазара 103 076 пикапа F-150, произведени в периода между 2 януари 2023 г. и 21 май 2025 г. Причината е потенциално опасен дефект в болтовете на задните главини, който може да доведе до непредвидено потегляне на автомобила или внезапна загуба на мощност по време на движение. Сериозността на проблема бе подчертанa в официално известие на Националната администрация за безопасност на движението по магистралите на САЩ (NHTSA), публикувано във вторник, предава CBS.

Съгласно информацията на регулатора, болтовете на задния мост могат да се уморят и счупят с времето, което от своя страна би могло да повреди зъбната връзка (шлиците) между оста и колелото. Това техническо нарушение компрометира цялостната безопасност на превозното средство, тъй като води до риск от загуба на контрол над автомобила. От Ford поясняват, че въпреки сериозността на ситуацията, до момента не са регистрирани инциденти или наранявания, свързани с въпросния дефект.

Болтовете на главините на оста играят ключова роля за структурата на автомобила – те осигуряват стабилното закрепване на колелата към задвижващата система и поемат значителна част от теглото на превозното средство. Когато болт се счупи, това може да доведе до разкачане на части от механизма и загуба на сцепление. Един от най-ранните признаци за повреда е щракащ или тракащ шум, който водачите могат да чуят при движение.

Собствениците на засегнатите F-150 ще бъдат официално уведомени по пощата в периода между 18 август 2025 г. и 22 май 2026 г., като ще им бъде предложена безплатна подмяна на задните полуоски в оторизирани сервизи на Ford или Lincoln. Кампанията по изтегляне носи обозначение 25S82, а компанията препоръчва собствениците да не отлагат посещението си при дилър, след като получат уведомлението.

Интересното е, че това не е първият случай, в който Ford се сблъсква със сходен проблем. Преди повече от две години производителят изтегли от пазара над 100 000 пикапа F-150 заради сходен дефект на болтовете на задния мост. Това повдига въпроси относно дългосрочната надеждност на конструктивните решения, използвани при този модел – най-продавания пикап в САЩ.

Съобщението за изтегляне дойде само ден след като Ford анонсира нов електрически пикап, който ще излезе на пазара през 2027 г. с начална цена от 30 000 долара. Макар компанията да се стреми към електрификация и иновации, случаите като настоящия подчертават необходимостта от повишен контрол върху качеството и безопасността на конвенционалните модели, които продължават да бъдат гръбнакът на приходите ѝ.

