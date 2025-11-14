ЕК стартира разследване срещу Google заради предполагаема дискриминация на медии

При доказано нарушение могат да бъдат наложени глоби до 10% от световния годишен оборот, а при повторни нарушения – до 20%

Европейската комисия започна ново производство срещу Google, като подозира, че компанията умишлено поставя сайтовете на новинарски медии и издатели на по-ниски позиции в резултатите от търсенето. Ако тези подозрения се потвърдят, корпорацията може да се изправи пред сериозна глоба, предава Тagesschau.

Снимка: iStock

Според Европейския съюз американският интернет гигант може неправомерно да занижава класирането на уебсайтовете на новинарски издания и издатели в своята търсачка. В тази връзка Европейската комисия е образувала производство срещу компанията-майка Alphabet, съобщиха от институцията.

В центъра на вниманието е начинът, по който Google подрежда резултатите в търсачката си. Съществува предположение, че сайтове се класират по-ниско, ако съдържат определени търговски материали от трети страни. Брюкселските антимонополни органи смятат, че филтрите срещу спам могат да ощетяват новинарските сайтове и издатели, тъй като те публикуват реклами. Потвърждаването на тези обвинения може да доведе до налагане на значителна глоба на Google.

Снимка: Reuters

Заместник-председателката на Комисията Тереса Рибера коментира: „Ние сме загрижени, че политиките на Google водят до това новинарските издатели да не бъдат третирани справедливо, адекватно и без дискриминация в резултатите от търсенето.“ Тя уточни, че проверката има за цел да гарантира, че издателите няма да изгубят значителни приходи в труден период за сектора.

Конкретно Комисията ще провери дали Google „прилага справедливи, адекватни и недискриминационни условия за достъп до уебсайтовете на издателите в Google Search“. Това е задължение на американския гигант съгласно европейското цифрово законодателство. Предварителните наблюдения сочат, че според политиката „Site Reputation Abuse Policy“ Google може да ограничава нормалната възможност на издателите да печелят от своите сайтове и съдържание.

От своя страна Google обяснява, че политиката цели да предотврати практики, които манипулират класирането. Панду Найак, отговарящ за търсачката, заяви: „Спам сайт плаща на издател, за да се показва съдържанието му на новинарския сайт. По този начин спам сайтовете използват добрата позиция на издателя, за да примамват потребителите към съдържание с ниско качество.“ Компанията нарече разследването „заблудено“ и напомни за предишното си сътрудничество с брюкселските разследващи.

Европейската комисия уточни, че започването на производство не означава автоматично нарушение. Разследването се планира да приключи в рамките на дванадесет месеца. При доказано нарушение могат да бъдат наложени глоби до 10% от световния годишен оборот, а при повторни нарушения – до 20%. В тежки случаи Комисията може да разпореди и структурни мерки, включително разделяне на компанията. От 2018 г. насам ЕС вече е наложил на Google и Alphabet няколко глоби за нарушения на конкуренцията на обща стойност около 8 милиарда евро, като най-голямата, над 4 милиарда евро, беше свързана с операционната система Android.

