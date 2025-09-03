1 USD
Технологии Дали сгъваемите телефони ще превземат глобалния пазар през 2026 г.?

Дали сгъваемите телефони ще превземат глобалния пазар през 2026 г.?

Технологии

bTV Бизнес екип

Нарастващият дял на премиум устройствата вещае повратна година за индустрията

Сгъваемите телефони не са ново изобретение. Google, Samsung и Honor предлагат такива апарати на пазара от няколко години и през 2024 г. сгъваемите устройства се оценяваха на 11 % дял в премиум сегмента на Android. Но с очакваното присъединяване на Apple догодина, 2026 г. се очертава като повратна точка за индустрията на мобилните телефони.

В момента сгъваемите модели се позиционират твърдо в премиум сектора. Макар премиум да се дефинира като апарати с цена над 800 евро, огромното мнозинство от най-добрите сгъваеми телефони струват поне 1 300 евро.

През 2024 г. сгъваемите телефони представляваха около 2 % от общите продажби на смартфони в Европа, а продажбите се увеличиха с 37 % на годишна база, сочи изследване на Counterpoint, цитирано от Euronews. 

2026 ли е годината на сгъваемите телефони?

Снимка: iStock

Очаква се Apple да представи дълго разработваното си навлизане в света на сгъваемите апарати през 2026 г., но точните детайли за устройството и премиерата му все още не са разкрити.

„Смятаме, че това ще стимулира пазара за приемането на сгъваеми устройства“, казва Адам Цао, президент за Западна Европа в Honor, пред Euronews.

„Догодина това ще бъде най-желаният форм фактор“, допълва Даниел Ернандес Ортега, глобален вицепрезидент „Устройства и потребителски IoT“ в Telefónica.

И докато много марки биха се страхували да се изправят срещу гигант в технологичната индустрия, Honor изглежда не се притеснява от неравностойна битка.

„Не се страхуваме от конкуренцията на големите марки, честно казано. Просто искаме в тази градина да има повече играчи, за да могат повече потребители да приемат нашите сгъваеми устройства“, обяснява Цао.

Растеж и наситен пазар 

„Европейският пазар ще остане приблизително плосък през следващите няколко години. Ще има страни с малък едноцифрен ръст, но като цяло това е наситен пазар“, казва Ернандес Ортега пред Euronews.

Според данни на GSMA през 2024 г. в Европа е имало 795 милиона SIM карти, което се равнява на проникване от 134 %. Макар част от тези SIM карти да са за таблети, това е добър базов индикатор, че в Европа вече има много апарати.

Индустрията се сблъсква и с друго предизвикателство за растежа си, породено от обществена промяна към екологична осъзнатост и намалено потребление.

Въпреки вече наситения пазар и по-екологично настроените потребители, все още има място за растеж в индустрията.

Премиум апаратите вече заемат около една трета от пазара, като се очаква делът им да продължи да расте. Сгъваемите телефони ще бъдат ключов двигател и се прогнозира да достигнат 10 % от премиум сегмента до 2028 г., като пазари като Обединеното кралство и Германия показват потенциал за по-голямо проникване.

