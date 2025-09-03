Дали сгъваемите телефони ще превземат глобалния пазар през 2026 г.?

Нарастващият дял на премиум устройствата вещае повратна година за индустрията

Сгъваемите телефони не са ново изобретение. Google, Samsung и Honor предлагат такива апарати на пазара от няколко години и през 2024 г. сгъваемите устройства се оценяваха на 11 % дял в премиум сегмента на Android. Но с очакваното присъединяване на Apple догодина, 2026 г. се очертава като повратна точка за индустрията на мобилните телефони.

В момента сгъваемите модели се позиционират твърдо в премиум сектора. Макар премиум да се дефинира като апарати с цена над 800 евро, огромното мнозинство от най-добрите сгъваеми телефони струват поне 1 300 евро.

През 2024 г. сгъваемите телефони представляваха около 2 % от общите продажби на смартфони в Европа, а продажбите се увеличиха с 37 % на годишна база, сочи изследване на Counterpoint, цитирано от Euronews.

2026 ли е годината на сгъваемите телефони?

Очаква се Apple да представи дълго разработваното си навлизане в света на сгъваемите апарати през 2026 г., но точните детайли за устройството и премиерата му все още не са разкрити.

„Смятаме, че това ще стимулира пазара за приемането на сгъваеми устройства“, казва Адам Цао, президент за Западна Европа в Honor, пред Euronews.

„Догодина това ще бъде най-желаният форм фактор“, допълва Даниел Ернандес Ортега, глобален вицепрезидент „Устройства и потребителски IoT“ в Telefónica.

И докато много марки биха се страхували да се изправят срещу гигант в технологичната индустрия, Honor изглежда не се притеснява от неравностойна битка.

„Не се страхуваме от конкуренцията на големите марки, честно казано. Просто искаме в тази градина да има повече играчи, за да могат повече потребители да приемат нашите сгъваеми устройства“, обяснява Цао.

Растеж и наситен пазар

„Европейският пазар ще остане приблизително плосък през следващите няколко години. Ще има страни с малък едноцифрен ръст, но като цяло това е наситен пазар“, казва Ернандес Ортега пред Euronews.

Според данни на GSMA през 2024 г. в Европа е имало 795 милиона SIM карти, което се равнява на проникване от 134 %. Макар част от тези SIM карти да са за таблети, това е добър базов индикатор, че в Европа вече има много апарати.

Индустрията се сблъсква и с друго предизвикателство за растежа си, породено от обществена промяна към екологична осъзнатост и намалено потребление.

Въпреки вече наситения пазар и по-екологично настроените потребители, все още има място за растеж в индустрията.

Премиум апаратите вече заемат около една трета от пазара, като се очаква делът им да продължи да расте. Сгъваемите телефони ще бъдат ключов двигател и се прогнозира да достигнат 10 % от премиум сегмента до 2028 г., като пазари като Обединеното кралство и Германия показват потенциал за по-голямо проникване.

