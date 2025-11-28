Ето къде цената на водата може да поскъпне след 1 януари

ТОП 5 градове, където водата може да поскъпне

Освен, че на 1 януари официално приемаме еврото някои населени места може да осъмнат с по-скъпа сметка за вода. Увеличението е записано в проект на решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), съобщава БТА. Официалното решение ще бъде взето на общественото обсъждане на проекта, което ще се състои на 2 декември.

Къде ще плащат най-много за вода?

Снимка: iStock

От дадената информация става ясно, че най-голямо увеличение на цената ще има в Шумен - 5,93 лева за кубик. Следващи по висока цена са:

Варна – 5,90 лв./куб.

Русе – 5,64 лв./куб.

Търговище – 5,57 лв./куб.

Враца – 5,466 лв./куб.

Останалите данни

Снимка: iStock

Предвидено е водата за битовите потребители в Кърджали да поскъпне с 13,2% до 5,17 лв. за кубик. В Благоевград цената ще се повиши с близо 12% до 3,61 за кубик.

В София цената се вдига с 9% до 4,03 лева за кубик, съгласно проекта. В Русе също ще плащат почти с 9“ повече - по 5,64 лева за кубик. Във Враца е предвидена цена от 5,466 лева за кубик или с 8,4% повече.

Цената на водата за битовите потребители ще бъде по-висока и във Велико Търново - от 1 януари тя ще струва по 5,10 лева за кубик.

В Монтана цената на водата ще е 5,20 лева за кубик, като поскъпва с 2,7 на сто, в Габрово - 4,9164 лева, или ръст с 8 на сто, в Плевен - 5,36 лева, увеличение от 6,9 на сто, в Троян ще е 3,7524 лева, предвижда проектът.

Съгласно него в Стара Загора за вода от началото на следващата година ще плащат по 5,31 лева за кубик - увеличение от 2,1 процента, в Ловеч по 5 лева, (3,6 процента увеличение), в Търговище - 5,57 лева (4,4 на сто увеличение), във Варна - 5,90 лева (6,2 на сто увеличение), в Бургас по 5,26 лева за кубик (0,9 на сто увеличение).

В други населени места е предвидено намаление на цената на водата в проекта на решението на КЕВР. Това са Ямбол с 16,5% до 5,13 лева за кубик, Сливен с 14 на сто до 4 лева, в Пазарджик с 5 процента до 3 лева, в Перник с 3,8 на сто до 4,07 лева за кубик. По-малко се предвижда да плащат в Кюстендил - с 3,3 на сто до 3,80 лева, в Добрич с 1,5 на сто до 3,68 лева за кубик, в Шумен с 1,2 процента до 5,93 лева за кубик.

