Apple стартира обновени видео подкасти, за да конкурира YouTube и Spotify

Apple уточни, че новото обновление ще предостави и допълнителни възможности за приходи на създателите

Apple предприема по-активни стъпки в областта на видео подкастите, докато платформата постепенно се отдалечава от своите чисто аудио корени. В понеделник компанията обяви, че тази пролет ще пусне обновено видео изживяване в Apple Podcasts, което ще позволи на потребителите да превключват между слушане и гледане на епизоди директно в приложението. Освен това ще бъдат добавени функции като възможност за изтегляне на епизоди за офлайн гледане.

Снимка: Reuters

Въпреки че Apple е помогнала за популяризирането на подкастинга чрез iTunes и по-късно Apple Podcasts, медията все повече се насочва към видео. Създателите вече записват предавания за платформи като YouTube и Spotify, а публиката свиква да наблюдава водещите в студио. Новото обновление показва, че Apple започва да действа по-агресивно във видео формата, докато конкурентите ѝ продължават да инвестират значително в подкаст пространството.

„Поставяме създателите в пълен контрол над съдържанието им и начина, по който развиват бизнеса си, като същевременно улесняваме аудиториите да слушат или гледат подкасти“, заяви Еди Кю, старши вицепрезидент „Услуги“ в Apple.

Apple уточни, че новото обновление ще предостави и допълнителни възможности за приходи на създателите. Подкастърите, работещи с участващи хостинг доставчици, ще могат да вмъкват видео реклами – включително такива, четени от водещите – в епизодите, разпространявани чрез Apple Podcasts, навлизайки по този начин на пазара на видео реклама.

Компанията планира да сътрудничи с хостинг и рекламни платформи като Acast, ART19 (собственост на Amazon), Omny Studio на Triton и SiriusXM. Новата система за видео стрийминг ще бъде достъпна тази пролет за iPhone, iPad, Apple Vision Pro и уеб.

