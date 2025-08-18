Американска компания замени 80% от персонала си с изкуствен интелект само за една година

В компанията всеки понеделник се провежда „AI Monday“ – какво означава това?

Главният изпълнителен директор на американската компания IgniteTech - Ерик Вон, замени около 80% от служителите с генеративен изкуствен интелект само за последната година. Мерките са резултат от убеждението му, че AI представлява екзистенциална заплаха за бизнеса, ако не бъде навременно интегриран.

Между 2023 и 2024 г. компанията преминава през сериозна трансформация, при която автоматизацията и новите технологии излизат на преден план – въпреки силната вътрешна съпротива, съобщава IndexBox, цитира БГ НЕС.

В IgniteTech всеки понеделник се провежда т.нар. „AI Monday“ – ден, в който служителите се занимават изключително с проекти, свързани с изкуствения интелект. Компанията заделя 20% от бюджета за заплати за инвестиции в AI – в инструменти, обучения и външни консултанти. Въпреки усилията, част от служителите активно се противопоставят на промяната. Най-голямо недоволство се наблюдава сред техническите екипи, докато отделите по продажби и маркетинг възприемат трансформацията с по-голяма готовност.

Според доклад на WRITER от 2025 г., 41% от служителите от поколенията Y и Z признават, че умишлено са саботирали AI инициативи – главно от страх за бъдещето си в компанията или разочарование от неефективността на част от въведените решения.

Въпреки предизвикателствата, след назначаването на главен директор по AI и мащабна вътрешна реорганизация, IgniteTech успява да разработи и подаде заявки за патент за два собствени AI продукта до края на 2024 г. Финансовите резултати също са впечатляващи – компанията достига до 75% EBITDA и придобива Khoros. По думите на Вон, най-голямото изпитание не е било придобиването на нови умения, а преодоляването на установеното мислене и поведенчески модели в организацията.

Според WRITER, организациите с дългосрочна AI стратегия и целенасочени инвестиции бележат значителни предимства спрямо конкурентите си.

