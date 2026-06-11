AI предизвика бум на работни места - само че не за начинаещи

Големите компании се конкурират за ограничен брой доказани експерти, което поставя въпроса как ще бъде подготвено следващото поколение специалисти

Докато големите американски компании усилено търсят кадри в сферата на изкуствения интелект, много хора, които искат да започнат кариера в този сектор, срещат сериозни затруднения. Ново проучване, предоставено на CNN, показва, че повечето възможности в най-бързо развиващата се част на икономиката са насочени към специалисти с дългогодишен опит, а не към начинаещи кандидати.

Според анализ на Института AI-Driven Enterprise (AIDE) 71% от обявите за работа, свързани с изкуствен интелект в компании от индекса S&P 500, публикувани в LinkedIn, са предназначени за висши позиции. Само 13% са насочени към кандидати на начално ниво, а останалите 16% са за специалисти със среден професионален опит. Данните са базирани на над 161 000 обяви за работа, публикувани през януари от големи корпорации, предава CNN.

Снимка: istockphoto.com

Резултатите подчертават трудностите, пред които са изправени младите хора, желаещи да навлязат в сектора на изкуствения интелект. Големите компании се конкурират за ограничен брой доказани експерти, което поставя въпроса как ще бъде подготвено следващото поколение специалисти. В същото време младите кандидати вече се сблъскват с опасения, че развитието на изкуствения интелект ще намали нуждата от част от традиционните позиции, особено след като много компании съкращават персонал и внедряват новите технологии в ежедневната си дейност.

Изследователите от AIDE са анализирали 161 645 обяви за работа и са идентифицирали 8140 позиции, свързани с изкуствен интелект. За такива са считани обявите за роли като анализатор на данни, специалист по машинно обучение, инженер по изкуствен интелект, ръководител на AI отдел или други длъжности, съдържащи специфични термини, свързани с технологията. Заключението на доклада е, че настоящият бум в наемането на AI специалисти е реален, но е насочен предимно към вече утвърдени професионалисти, оставяйки ограничени възможности за хора без значителен опит.

Според данни на Федералния резерв на Ню Йорк безработицата сред наскоро завършилите висше образование достига 5,6%, което е над общото ниво на безработица от 4,2%. Допълнително изследване на Станфордския университет показва, че заетостта сред по-младите работници е в застой от края на 2022 г., когато появата на ChatGPT постави началото на сегашната надпревара в сферата на изкуствения интелект. В професиите, които са най-силно изложени на влиянието на AI, заетостта на младите работници е намаляла с 6%, докато при по-възрастните служители е отчетен ръст между 6% и 9%.

Според експерти една от причините е, че задачите, които традиционно са изпълнявали младшите служители – подготовка на първи варианти на документи, рутинна обработка на данни и други повтарящи се дейности – все по-често се възлагат на системи с изкуствен интелект. Това означава, че оставащите позиции изискват по-високо ниво на контрол и опит още от самото начало. Въпреки това икономисти смятат, че работодателите не трябва да премахват възможностите за младите хора, а да ги насочват към по-сложни и по-ценни задачи. Според тях входът към професиите на бъдещето не изчезва, а просто се премества на по-високо ниво на квалификация и отговорност.