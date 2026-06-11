ChatGPT вече може да харчи парите ви - ето как

Какво означава това за потребителите?

Платежният гигант Visa е вградил мрежата си в ChatGPT, позволявайки на чатбота да пазарува и да извършва транзакции независимо от името на потребителите. Това е ход, който бележи значително разширяване на търговията, задвижвана от изкуствен интелект, пише Euronews.

Какво означава това за потребителите?

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Агентите с изкуствен интелект могат не само да препоръчват продукти, но и да извършват истински покупки при всеки търговец, който приема плащане с Visa. Предишни опити за този вид технология бяха ограничени до един търговец на дребно или малък набор от регистрирани търговци.

OpenAI ще предостави технологията, която ще позволи на агентите да взаимодействат, да вземат решения и да инициират покупки чрез ChatGPT. Visa ще наблюдава за измами.

Как работи?

Представете си, че питате ChatGPT кой е най-добрият модел безшични слушалки под 100 евро. Чатботът може не само да намери най-подходящият чифт, но и да го купи от името на клиента. Потребителите ще могат да свържат своята карта с чатбота, за да могат да пазаруват с предпазни мерки. Тези мерки включват ограничения за разходи, задължителни стъпки за одобрение и верификация, както и списък с одобрени търговци, за да защитят потребителите и да сведат измамите до минимум.

Това не е първият опит на OpenAI в електронната търговия. Компанията стартира Instant Checkout в края на миналата година, позволявайки на ChatGPT да търси в интернет конкретни артикули. Но функцията беше податлива на грешки, не беше широко възприета от търговците, които се възпротивиха на такса за транзакция от 4% и беше оттеглена през март.

Visa и OpenAI не разкриха финансовите условия на новото споразумение, нито уточниха каквито и да било такси за търговци или клиенти.

Ще е нужно време, за да могат потребитебите напълно да се доверят на агентите с изкуствен интелект за онлайн пазаруване.