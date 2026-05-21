4 съвета, за да накарате телефона си да издържи през следващите 5 години

Ето как да запазите телефоните си

Купуваме си телефон с идеята да го използваме поне 4-5 години, но възниква проблем, когато батерията започчва да пада все по-бързо, екранът се повреди или пък производителността започне да намалява Няколко прости навика обаче могат значително да удължат живота на устройството и да забавят стареенето му.

На каква батерия да зареждаме телефона си?

Основната причина, поради която телефоните изглеждат „износени“ след няколко години, е главно влошаването на батерията. Ето защо експертите съветват да не зареждате телефона си до 100% през цялото време, а като цяло да поддържате батерията между 30% и 80%. Препоръчително е също да зареждате телефона си, когато нивото на батерията падне до около 20% до 45%, вместо да чакате да се разреди напълно, пише Денар.

Зареждането и интензивната употреба на телефона едновременно загряват батерията и ускоряват нейното износване, така че трябва да избягвате да играете игри или да гледате видеоклипове, докато се зарежда.

Ако телефонът е оставен включен за една нощ, се препоръчва да активирате опцията „Оптимизирано зареждане на батерията“, която забавя зареждането в края на цикъла и намалява натоварването на батерията.

Използването на телефона ви в банята или кухнята също е голям проблем. Въпреки че съвременните телефони имат IP защита срещу вода и прах, продължителното излагане на водни пари и високи температури може да повлияе негативно на вътрешните електронни компоненти. Горещата пара в банята и мазнините в кухнята са особено проблематични, тъй като могат да повредят устройството в дългосрочен план.

Експертите също предупреждават да не се използват нискокачествени зарядни устройства. Евтините, „безименни“ зарядни устройства без сертификати и контрол на качеството могат да причинят прегряване, късо съединение или дори повреда на телефона и батерията. Въпреки че много потребители днес използват едно зарядно устройство за лаптопи, телефони, слушалки и външна батерия, препоръчително е да се използват доказани модели от реномирани производители.

Друго нещо, което потребителите често пренебрегват, е защитата на екрана. Протекторите за екран и стъклото губят олеофобното си покритие с течение на времето, което отблъсква мазнините и пръстовите отпечатъци, което прави екрана много по-неприятен за използване. Много хора след това премахват протектора напълно, но тогава дори и най-малкото падане може да доведе до скъпоструващи повреди.

Телефонът трябва да се почиства с мека микрофибърна кърпа, тъй като алкохолът и агресивните препарати могат да ускорят влошаването на защитния слой на екрана. Препоръчително е също да се избягва продължително излагане на телефона на пряка слънчева светлина или високи температури, тъй като топлината допълнително ускорява влошаването на батерията и защитните покрития.

Днешните телефони са много по-издръжливи от преди, но няколко прости навика все още могат да окажат огромно влияние, когато става въпрос за дълготрайността на устройството, съобщава „mydrivers“.