Производителите на манов мед ще получат 9000 евро помощ от държавата

bTV Бизнес екип

Размерът на помощта за един производител е 905 евро с включен ДДС.

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (УС на ДФЗ) одобри помощ „де минимис“ в размер до 9000 евро за 2026 г. Средствата са предназначени за земеделски стопани с цел покриване на разходите по задължителните мерки за контрол на съответствието на качеството на защитеното наименование за произход „Странджански манов мед“ / „Манов мед от Странджа“, съобщиха от Фонда, цитира БТА. 

Право на подпомагане ще имат производителите на странджански манов мед, които са сключили договор с контролиращо лице за проверка на съответствието на продукта с одобрената спецификация. Необходимо е също те да бъдат вписани в публичните електронни регистри на производителите на продукти със защитени наименования, поддържани на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните (МЗХ).

България е сред лидерите по кошери в Европа. Защо тогава медът ни е най-евтин?

Размерът на помощта за един производител е 905 евро с включен ДДС. Финансирането е предназначено за покриване на разходите по контрола за съответствие с продуктовата спецификация, включително задължителната годишна проверка на място, извършвана от контролиращото лице, както и лабораторния анализ на продукта в рамките на годишната проверка.

Държавен фонд „Земеделие“, съвместно с компетентните дирекции в Министерството на земеделието и храните, ще подготви указания за начина на предоставяне на помощта. БТА припомня, че през 2025 г. ДФ „Земеделие“ утвърди помощ „де минимис“ за производителите на странджански манов мед в размер на 18 000 лева.

