1 USD
1.16 BGN
Петрол
88.49 $/барел
Bitcoin
$78,145.2
Часовник за 1 милион евро бе откраднат от хотел в Кан

bTV Бизнес екип

Кан е домакин на най-големия кинофестивал в света

Луксозен часовник, чиято стойност възлиза на между 700 хиляди на 1 милион евро, бе откраднат от престижен хотел в Кан, предаде Франс прес, като се позова на полицейски източник в южния френски град на Ривиерата.

АФП отбелязва, че кражбата е била извършена в момент, когато Кан е домакин на най-големия кинофестивал в света.

Часовникът от луксозната швейцарска марка "Ришар Мил", който е собственост на частно лице, е бил откраднат по време на блъсканица близо до тоалетните на хотел "Палм Бийч", който се намира на прочутия крайбрежен булевард "Кроазет" в Кан.

Всяка година в Кан, в периода около кинофестивала, високоспециализирани и много организирани крадци се опитват да отнемат бижутата от богати чуждестранни туристи, принуждавайки властите да засилят мерките си за сигурност, отбелязва АФП, цитирана от БТА. Миналата година в града за два месеца са били регистрирани над 10 кражби или опити за кражба на луксозни часовници.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Десислава Боцева

Наричат ​​тези хотели „7-звездни“ заради лукса, който предоставят
„Имате 24 часа да платите“: Киберполицията на ГДБОП съветва как да се предпазим от фишинг измами
Борислава Кирилова

Error 404: Защо адаптивността се превръща в най-ценния капитал?
Стефани Боова

„Искам да правя музика с тези легенди“: Кой е Fred again.. и защо Дара мечтае да работи с него?

