Безработицата в България намалява до 3,2% през първото тримесечие на 2026 г.

Безработните през първото тримесечие на годината са 96 800
През първото тримесечие на 2026 г. коефициентът на безработица е 3,2 на сто, или с 0,7 процентни пункта по-нисък в сравнение с първото тримесечие на 2025 година, съобщи Националният статистически институт (НСИ). Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години се увеличава с 0,1 процентни пункта в сравнение със същото тримесечие на 2025 г. и достига 70,5 на сто. Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 72,9 на сто, като в сравнение с първото тримесечие на 2025 г. намалява с 0,4 процентни пункта.
Справка в НСИ показва, че през първото тримесечие на миналата година показателите са били съответно: безработица - 3,9 на сто, или с 1,1 процентни пункта по-нисък в сравнение с първото тримесечие на 2024 година; заетост - ръст с 0,2 процентни пункта до 70,4 на сто; икономическата активност е 73,3 на сто със спад с 0,7 процентни пункта.
Безработните през първото тримесечие на 2026 г. са 96 800, от които 54,7 на сто са мъже и 45,3 на сто - жени, а през същия период на миналата година безработните са били 116 700.
Коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 29 навършени години през първото тримесечие на 2026 г. е 7,2 на сто. В сравнение със същото тримесечие на 2025 г. този коефициент е по-висок с 0,4 процентни пункта, което изцяло се дължи на увеличение при жените. Справка в НСИ сочи, че младежката безработица през първото тримесечие на 2025 г. е била 6,8 на сто.
През първото тримесечие на тази година заетите на възраст 15 - 64 навършени години са 2 791 700 (1 472 600 мъже и 1 319 100 жени), докато през същия период на миналата година са били 2 799 800, предаде БТА.
