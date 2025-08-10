200 хил. долара за безсмъртие: Компания замразява тела след смъртта с надеждата да ги върне към живот

Процесът включва охлаждане на телата до -196°C

В центъра на Берлин се намира първата европейска крионична лаборатория Tomorrow.Bio. Тя замразява човешки тела след смъртта с надеждата един ден да ги върне към живот. Цената за подобна услуга е около 200 000 долара, а към момента компанията е криоконсервирала няколко души и домашни любимци, като близо 700 души вече са се регистрирали за процедурата. Следващата година фирмата планира да разшири дейността си и в САЩ, предава BBC.

Снимка: Getty Images / iStock

Основателят Емил Кендзиора е бивш изследовател в областта на рака и сменя кариерата си, след като установява колко бавен е напредъкът в лечението на тежки болести. Той вярва, че криониката представлява надежда за бъдещето на медицината, въпреки че до момента никой не е бил успешно съживен след криоконсервация. Процесът включва охлаждане на телата до почти -196°C и заместване на водата в тъканите с специален криопротективен разтвор, за да се предотврати разрушаването им от ледени кристали.

Въпреки ентусиазма на екипа на Tomorrow.Bio, сред учените има сериозни скептици. Проф. Клайв Коен от Кингс Колидж в Лондон посочва, че липсват каквито и да е доказателства, че човешки мозък може да бъде възстановен след криоконсервиране, а прогнозите за бъдещи нанотехнологии или други методи за преодоляване на този проблем са прекалено оптимистични. Смята се, че дори в случай на успешно съживяване, мозъчните увреждания може да са тежки и необратими.

Снимка: Getty Images / iStock

Процедурата по криоконсервация започва веднага след обявяване на пациента за мъртъв и се извършва в специално оборудвана линейка. Компанията се позовава на случаи, при които хора са били „клинично мъртви“ при много ниски температури и са били възстановени, за да обоснове своите надежди. Въпреки това, криониката остава все още в сферата на теоретичното, тъй като няма практическо доказателство за успешното „възкресяване“ на човешко тяло.

Научните изследвания показват, че при някои животни, като кръглия червей и плъхове, органи и тъкани могат да бъдат замразени и възстановени с пълна функционалност, но това е далеч от гаранция за човека. Фактът, че все още няма успешни опити върху по-сложни организми, поставя под въпрос колко реалистично е приложението на криониката за хора.

Компанията планира през 2028 г. да усъвършенства технологията така, че да може да запази не само телата, но и невронната структура на паметта и личността. Въпреки скептицизма на учените, основателят Кендзиора остава уверен, че криониката има по-голям шанс за успех от кремацията. За хора като Луиз Харисън, която вече се е регистрирала, криониката е възможност да се „пътува във времето“ и да се даде шанс за живот, който иначе не съществува.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN