Какво е "такса домоуправител" и кой ще плаща 80 евро?

Живущите в сградите ли ще плащат "такса домоуправител"?
Министерството на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ) подготвя въвеждането на нова такса известна още като „такса домоуправител“, която ще засегне над 300 фирми в България. Става дума за компаниите, които извършват дейност като т.нар. професионални домоуправители или вход мениджъри.
Още в началото на февруари се появи новината за промени в Тарифа № 14, която се адаптира към изискванията на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС). След промените МРРБ получава правото да събира такси за вписване на професионалните домоуправители в специален публичен регитър, пише БТА.
Такса за първоначално вписване ще бъде 80 евро. Такса за промени в обстоятелствата на фирмата 49 евро за всяка промяна. Подновяване на регистрацията - на всеки 5 години, срещу нова такса отново в размер на 80 евро. Очаква се чрез тези такси държавата да събере около половин милион евро, съобщава „Сега“.
Важно е да се уточни, че таксата няма да се плаща от живущите в сградите, а от самите фирми, които предлагат услуги по професионално управление на етажна собственост. Към момента в България действат над 300 такива фирми, като прогнозите са поне 350 компании да подадат документи за регистрация.
Според МРРБ целта е да има по-добър контрол и официална отчетност на фирмите, които управляват жилищни сгради. Регистрацията ще удостоверява, че дадена фирма отговаря на изискванията да упражнява тази дейност.
По изчисления на министерството обработката на едно заявление отнема около 8 часа работа, изисква ангажираността на 7–8 държавни служители, струва приблизително 500 евро.
Процедурата включва прием и обработка на заявление за вписване, документ за платена такса, декларация с данни за фирмата.
Заради очаквания голям брой регистрации, МРРБ предупреждава, че административното натоварване ще бъде значително и не изключва възможността да бъдат открити допълнителни работни места.
