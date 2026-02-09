Какво е "такса домоуправител" и кой ще плаща 80 евро?

Живущите в сградите ли ще плащат "такса домоуправител"?

Министерството на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ) подготвя въвеждането на нова такса известна още като „такса домоуправител“, която ще засегне над 300 фирми в България. Става дума за компаниите, които извършват дейност като т.нар. професионални домоуправители или вход мениджъри.

Каква е новата такса?

Снимка: iStock

Още в началото на февруари се появи новината за промени в Тарифа № 14, която се адаптира към изискванията на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС). След промените МРРБ получава правото да събира такси за вписване на професионалните домоуправители в специален публичен регитър, пише БТА.

Какви са таксите?

Такса за първоначално вписване ще бъде 80 евро. Такса за промени в обстоятелствата на фирмата 49 евро за всяка промяна. Подновяване на регистрацията - на всеки 5 години, срещу нова такса отново в размер на 80 евро. Очаква се чрез тези такси държавата да събере около половин милион евро, съобщава „Сега“.

Кой ще плаща таксата?

Важно е да се уточни, че таксата няма да се плаща от живущите в сградите, а от самите фирми, които предлагат услуги по професионално управление на етажна собственост. Към момента в България действат над 300 такива фирми, като прогнозите са поне 350 компании да подадат документи за регистрация.

Защо се въвежда регистър?

Според МРРБ целта е да има по-добър контрол и официална отчетност на фирмите, които управляват жилищни сгради. Регистрацията ще удостоверява, че дадена фирма отговаря на изискванията да упражнява тази дейност.

Колко струва на държавата една регистрация?

Снимка: iStock

По изчисления на министерството обработката на едно заявление отнема около 8 часа работа, изисква ангажираността на 7–8 държавни служители, струва приблизително 500 евро.

Процедурата включва прием и обработка на заявление за вписване, документ за платена такса, декларация с данни за фирмата.

Заради очаквания голям брой регистрации, МРРБ предупреждава, че административното натоварване ще бъде значително и не изключва възможността да бъдат открити допълнителни работни места.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN