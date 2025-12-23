Злато, сребро, кафе: Това са рекордните цени през 2025 г. (ОБЗОР)

Ето кои суровини изпъкнаха с висок ръст на цената

2025 г. ще остане в икономическата хроника като период на безпрецедентни ценови върхове на ключови суровини. На фона на глобална несигурност, климатични предизвикателства и променящи се парични политики, златото, среброто, кафето и тютюнът отчетоха исторически рекорди, които оказаха влияние както върху инвеститорите, така и върху потребителите.

Златото и среброто като убежище в несигурни времена

Златото постави нов исторически рекорд през 2025 г., след като цената му за първи път премина границата от 4400 долара за тройунция. Основните двигатели зад този ръст бяха очакванията за допълнителни понижения на лихвените проценти в САЩ, засиленото търсене на активи убежища и отслабването на щатския долар.

От началото на годината благородният метал е поскъпнал с около 67%, като последователно премина психологическите прагове от 3000 и 4000 долара. Така златото е напът да отбележи най-силното си годишно представяне от 1979 г. насам.

Още по-впечатляващо е движението при среброто. Цената му е нараснала с приблизително 138% от началото на годината, подкрепена от силни инвестиционни потоци и продължаващи ограничения в предлагането, особено в индустриалния сектор.

Кафето – между дефицита и волатилността

2025 г. се оказа рекордна и за пазара на кафе. Фючърсите на арабика достигнаха исторически връх от близо 4,41 долара за фунт в началото на февруари. Причините – недостиг на доставки, неблагоприятни метеорологични условия в предходни години и спекулативна търговия.

След пика цените започнаха да се колебаят и отстъпиха, тъй като рекордният износ от Бразилия увеличи предлагането. Въпреки това пазарът остана изключително волатилен, а цените – високи през по-голямата част от годината.

Към края на 2025 г. котировките се движат в диапазона 3,40–3,80 долара за фунт (около 3,41 долара към 19 декември), като прогнозите сочат възможно понижение през 2026 г. заради очакван излишък в производството през сезон 2025/2026.

За потребителите обаче облекчението се забавя. Цените на дребно не спадат със същото темпо, тъй като пекарите разчитат на натрупани запаси и коригират цените на тримесечна база. Така високите разходи продължават да се усещат на рафтовете.

Тютюнът в България – рекордни изкупни цени

Рекорди през 2025 г. отбеляза и българският тютюнев сектор. Производителите отчитат най-високите изкупни цени за последните години, особено при ориенталските сортове. Сортът „Каба Кулак“ достига средни цени от около 7,05 лв. за килограм – ниво, определяно като изключително високо.

Според експерти и данни, цитирани от БНР, ключов фактор за този ръст е високото качество на суровината. Благоприятните климатични условия и грижите на стопаните доведоха до по-малки количества, но с много по-добри качества, което повиши цената на пазара.

Годината показа колко тясно са свързани глобалните икономически процеси, климатът и потребителските цени. Докато инвеститорите печелят от рекордните стойности на благородните метали, потребителите усещат натиска чрез по-скъпо кафе и тютюневи изделия.

