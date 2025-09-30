1 USD
Свят Жена изкарва по 30 хил. долара, помагайки на родители да кръстят бебетата си

Жена изкарва по 30 хил. долара, помагайки на родители да кръстят бебетата си

bTV Бизнес екип

Тя има портфолио от над 500 имена, които е помогнала да бъдат избрани

Преди да се появи бебето в семейството, изборът на име е едно от най-важните решения. Все повече заможни бъдещи родители са готови да отделят значителни суми, за да наемат специалист, който да им помогне в избора на име за новороденото им. Тейлър А. Хъмфри започва да споделя онлайн съдържание, свързано с нейната страст към имената на бебета, още преди десет години и днес това се е превърнало в луксозен бизнес.

Снимка: Getty Images / iStock

Работата ми е далеч по-комплексна, отколкото повечето хора предполагат“, споделя Хъмфри пред New York Post. Тя признава, че понякога клиентите ѝ звънят с толкова спешни заявки, че трябва моментално да прекъсне всичко друго. Tя се намира в Сан Франциско, Хъмфри е помогнала за избора на имена на над 100 деца само през 2020 г., като тогава е таксувала около 1500 долара на клиент и е спечелила над 150 000 долара общо.

С времето популярността ѝ рязко нараства днес тя има около 100 000 последователи в TikTok и Instagram, а цената на най-скъпия ѝ пакет за именуване достига до 30 000 долара. Тя вече има портфолио от над 500 имена, които е помогнала да бъдат избрани, и нейната работа се е превърнала в търсена услуга сред богатите, включително и известни личности.

Какво е по-скъпо да отглеждате - момче или момиче?

Освен че е сертифицирана, Хъмфри има опит в маркетинга и брандирането, а самата тя се определя като маниак на имената“, с хиляди електронни таблици, пълни с възможности. Когато започва работа с нови клиенти, тя използва специални въпросници, за да опознае стила, ценностите и естетическите предпочитания на родителите. Най-основната ѝ услуга персонализиран списък с имена, включващ значения, произход, варианти и история на популярност струва поне 200 долара. За по-детайлна работа обаче цената започва от 10 000 долара.

Снимка: Getty Images / iStock

По-луксозните пакети включват услуги като анализ на уникалната естетика“ на дадено име, брандиране на бебешки имена“, търсене на вдъхновение в родословието с помощта на генеалози или дори събиране на цял мозъчен тръст от експерти. През последните години Хъмфри наблюдава тенденция родителите искат имена, които да са различни, но не странни, модерни, но не прекалено, и достатъчно семпли, за да звучат естествено. В някои случаи, по време на видео разговори, тя се усеща повече като терапевт или медиатор, отколкото като просто консултант по имената.

Бебетата, които никога не плачат: Как кукли за 8000 долара превърнаха стотици жени в майки?

Клиентите ѝ варират от анонимно заможни хора до известни личности, а Хъмфри казва, че търсенето на нейните услуги нараства постоянно. Тя е сред малкото, които се занимават с тази дейност на пълен работен ден в САЩ и вероятно е единствената в района на Сан Франциско. Въпреки че често е обект на подигравки онлайн, Хъмфри приема това философски: Да, може да изглежда странно, но вярвам, че това, което правя, има значение и все пак, в крайна сметка си изкарвам прехраната, измисляйки имена на бебета.“

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

