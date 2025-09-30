Жена изкарва по 30 хил. долара, помагайки на родители да кръстят бебетата си

Тя има портфолио от над 500 имена, които е помогнала да бъдат избрани

Преди да се появи бебето в семейството, изборът на име е едно от най-важните решения. Все повече заможни бъдещи родители са готови да отделят значителни суми, за да наемат специалист, който да им помогне в избора на име за новороденото им. Тейлър А. Хъмфри започва да споделя онлайн съдържание, свързано с нейната страст към имената на бебета, още преди десет години – и днес това се е превърнало в луксозен бизнес.

Снимка: Getty Images / iStock

„Работата ми е далеч по-комплексна, отколкото повечето хора предполагат“, споделя Хъмфри пред New York Post. Тя признава, че понякога клиентите ѝ звънят с толкова спешни заявки, че трябва моментално да прекъсне всичко друго. Tя се намира в Сан Франциско, Хъмфри е помогнала за избора на имена на над 100 деца само през 2020 г., като тогава е таксувала около 1500 долара на клиент и е спечелила над 150 000 долара общо.

С времето популярността ѝ рязко нараства – днес тя има около 100 000 последователи в TikTok и Instagram, а цената на най-скъпия ѝ пакет за именуване достига до 30 000 долара. Тя вече има портфолио от над 500 имена, които е помогнала да бъдат избрани, и нейната работа се е превърнала в търсена услуга сред богатите, включително и известни личности.

Освен че е сертифицирана, Хъмфри има опит в маркетинга и брандирането, а самата тя се определя като „маниак на имената“, с хиляди електронни таблици, пълни с възможности. Когато започва работа с нови клиенти, тя използва специални въпросници, за да опознае стила, ценностите и естетическите предпочитания на родителите. Най-основната ѝ услуга – персонализиран списък с имена, включващ значения, произход, варианти и история на популярност – струва поне 200 долара. За по-детайлна работа обаче цената започва от 10 000 долара.

Снимка: Getty Images / iStock

По-луксозните пакети включват услуги като анализ на уникалната „естетика“ на дадено име, „брандиране на бебешки имена“, търсене на вдъхновение в родословието с помощта на генеалози или дори събиране на цял мозъчен тръст от експерти. През последните години Хъмфри наблюдава тенденция – родителите искат имена, които да са различни, но не странни, модерни, но не прекалено, и достатъчно семпли, за да звучат естествено. В някои случаи, по време на видео разговори, тя се усеща повече като терапевт или медиатор, отколкото като просто консултант по имената.

Клиентите ѝ варират от анонимно заможни хора до известни личности, а Хъмфри казва, че търсенето на нейните услуги нараства постоянно. Тя е сред малкото, които се занимават с тази дейност на пълен работен ден в САЩ и вероятно е единствената в района на Сан Франциско. Въпреки че често е обект на подигравки онлайн, Хъмфри приема това философски: „Да, може да изглежда странно, но вярвам, че това, което правя, има значение – и все пак, в крайна сметка си изкарвам прехраната, измисляйки имена на бебета.“

