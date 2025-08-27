Защо затворите в Норвегия приличат на хотели?

„Ако затворим някого като животно, ще пуснем животно на улицата“, казват служители на затвора

Норвежкият затвор Халден често е наричан най-хуманният в света, защото изглежда повече като уелнес център, отколкото като място за изтърпяване на присъда. Йога на открито, обща трапезария със служителите, напълно оборудвани килии с телевизори и гледка към гората – всичко това е част от една изцяло преосмислена идея за затвора, предава BBC.

Вместо със стени от бодлива тел и репресии, Норвегия избира да се справя с престъпността чрез рехабилитация и възстановяване на човека. Резултатите са впечатляващи: само 20% рецидивизъм след две години, докато в Обединеното кралство тази цифра достига близо 50% още в рамките на първата година.

Основната философия, въведена още през 90-те години, гласи, че наказанието е загубата на свобода – не на човешкото достойнство. Управителят на Халден Аре Хойдал, ветеран в системата с над 40 години опит, настоява, че служителите не са охранители, а ментори и ролеви модели. Тяхната задача не е просто да контролират, а да изграждат – личностно, професионално и емоционално. Служителите и затворниците работят заедно, спортуват, учат и дори празнуват. Това се нарича „динамична сигурност“ – присъствие чрез общуване, а не чрез страх.

Затворът Халден е проектиран така, че да прилича повече на университетски кампус, отколкото на карцер. Разположен сред гори, сгради в стил шале приютяват затворници, осъдени за тежки престъпления, в атмосфера, която създава спокойствие и мотивация. Всеки затворник има собствена стая с баня, хладилник и бюро, а в общите помещения се набляга на уют и взаимно уважение. Тук няма решетки на прозорците, а високите бетонни стени са дискретно подсилени със сензори, без да се създава усещане за изолация. За 98 000 паунда годишно на човек, държавата инвестира в бъдещето на всеки затворник – и спестява от бъдещи престъпления.

Образованието и трудовата ангажираност са в основата на ежедневието в Халден. Затворниците работят, учат занаяти и дори завършват университетски степени. Още от първия ден се мисли за освобождаването им – повечето от тях излизат квалифицирани като механици, готвачи или дизайнери. Няма доживотни присъди и дори убийци имат шанса за нов живот, ако се покажат като реабилитирани. Така системата подготвя хора, които утре ще бъдат съседи, а не заплаха. „Ако затворим някого като животно, ще пуснем животно на улицата“, казва Хойдал.

Подкрепата на семейството също е част от стратегията за ресоциализация. В Халден има специални хижи, където затворници могат да прекарват няколко дни с децата и партньорите си в почти домашна среда. Всичко това е част от нормализирането – затворниците запазват правото си на глас, достъп до здравеопазване и образование. Почти половината от затворническите служители са жени. Присъствието на жени помага за изграждането на уважение, казват дори самите затворници.

Обучението на затворническите служители е друго основно звено от успеха на системата. За разлика от Великобритания, където се обучават за 12 седмици, в Норвегия подготовката трае до три години и включва право, психология, етика, социална работа и практика в затвори. Високото ниво на подготовка и добра заплата създават професионалисти, които разбират закона и психологията на осъдените. Насилието е рядкост – дори лютив спрей не се носи. Служителите разчитат на комуникация и уважение – „обезвреждаме конфликтите, преди да се случат“, казва млад пазач.

