Новият директор на Колизеума разкри дали в амфитеатъра ще започнат да се организират концерти

По думите на Куиличи, Колизеумът не би могъл да побере десетки хиляди зрители, както в миналото при гладиаторските игри

Новият директор на Колизеума в Рим, Симоне Куиличи, заяви желанието си да започне да провежда концерти в анфитеатъра, той подчертава, че музиката там „трябва да бъде внимателно контролирана“. Той направи изявление, след като се разпространиха генерирани от изкуствен интелект изображения на „масови рейвове“ в Колизеума, придружени от светлинни шоута, което разтревожи местни жители и археолози, опасяващи се, че подобни прояви биха обезценили културното значение на мястото. На 26 октомври Куиличи уточни, че всички предстоящи събития ще бъдат подбирани, като акцентът ще падне върху жанрове като джаз и акустична музика.

Снимка: Getty Images/iStock

„Споменах някои изпълнители, които не са рок музиканти и свирят спокойна музика, защото важното е да няма дива тълпа“, заяви Куиличи пред Асошиейтед прес. „Пошегувах се за рока в умерени количества – имах предвид по-приглушена музика.“ Макар идеята за концерти в Колизеума да предизвика противоречия, тя не е без предшественик. През годините амфитеатърът е бил сцена на ограничени по мащаб представления – Рей Чарлз през 2002 г., Пол Маккартни през 2003 г. и Андреа Бочели през 2009 г. Въпреки това, в световен мащаб расте загрижеността относно въздействието на масовите концерти върху исторически паметници, като пример за това е делото в Египет срещу събития на пирамидите в Гиза.

Новият директор изразява надежди, че Колизеумът може да приеме изяви на международни звезди като Стинг, Питър Гейбриъл и отново Пол Маккартни, пише iqmagazine. Той подчертава, че макар шумни тълпи и вибрации да трябва да се избягват, мястото би могло да бъде подходящо за изискани, камерни концерти. През следващите две години се планира обновяване и разширение на сцената с използването на съвременни материали, за да се създадат по-добри условия за подобни събития.

По думите на Куиличи, Колизеумът не би могъл да побере десетки хиляди зрители, както в миналото при гладиаторските игри, но ограничен брой места би позволил безопасно и впечатляващо преживяване. В същото време се напомня, че през 2023 г. предшественичката му Алфонсина Русо призова за прекратяване на „мега концертите“ в близкия Циркус Максимус, след като събитие на Травис Скот предизвика опасения от земетресение. Впоследствие мястото продължи да приема концерти, но при засилен контрол и по-строги изисквания.

