Защо Турция глоби Adidas с 9,6 млн. долара?

Турският съвет по конкуренцията наложи санкция в размер на около 9,6 милиона щатски долара на спортната компания Adidas, съобщи Анадолската агенция, цитира БГ НЕС. Антимонополната комисия обяви, че е започнала разследване по подозрения, че Adidas е упражнявала контрол върху крайните цени на продуктите, продавани от нейните официални търговски партньори в Турция.

В хода на проверката е било установено, че компанията е диктувала както процентите на отстъпките, които оторизираните ѝ дистрибутори могат да предлагат, така и конкретните продукти и периоди, за които тези намаления са разрешени.

По думите на регулатора, подобна намеса в ценовата стратегия на търговците, особено при продажби през техните онлайн платформи, представлява нарушение на Закона за защита на конкуренцията.

Освен глобата, Adidas ще трябва да направи и структурни промени в начина, по който управлява отношенията с дистрибуторите си в страната. Съветът по конкуренцията предупреди, че ще продължи да наблюдава подобни практики и при други международни брандове, опериращи на местния пазар.

В отговор на решението, от Adidas заявиха, че ще обжалват наложената санкция, като подчертаха, че компанията стриктно спазва местните и международни правила за конкуренция. Въпреки това, тя е готова да сътрудничи с властите в рамките на следващите етапи от процедурата.

