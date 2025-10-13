1 USD
1.69072 BGN
Петрол
63.55 $/барел
Bitcoin
$114,944.0
Последвайте ни
1 USD
1.69072 BGN
Петрол
63.55 $/барел
Bitcoin
$114,944.0
Свят Защо Турция глоби Adidas с 9,6 млн. долара?

Защо Турция глоби Adidas с 9,6 млн. долара?

Свят

bTV Бизнес екип

Adidas заявиха, че ще обжалват наложената санкция

Турският съвет по конкуренцията наложи санкция в размер на около 9,6 милиона щатски долара на спортната компания Adidas, съобщи Анадолската агенция, цитира БГ НЕС. Антимонополната комисия обяви, че е започнала разследване по подозрения, че Adidas е упражнявала контрол върху крайните цени на продуктите, продавани от нейните официални търговски партньори в Турция.

Снимка: iStock

В хода на проверката е било установено, че компанията е диктувала както процентите на отстъпките, които оторизираните ѝ дистрибутори могат да предлагат, така и конкретните продукти и периоди, за които тези намаления са разрешени.

По думите на регулатора, подобна намеса в ценовата стратегия на търговците, особено при продажби през техните онлайн платформи, представлява нарушение на Закона за защита на конкуренцията.

Популярна спорна марка представи ново облекло за домашни любимци

Освен глобата, Adidas ще трябва да направи и структурни промени в начина, по който управлява отношенията с дистрибуторите си в страната. Съветът по конкуренцията предупреди, че ще продължи да наблюдава подобни практики и при други международни брандове, опериращи на местния пазар. 

В отговор на решението, от Adidas заявиха, че ще обжалват наложената санкция, като подчертаха, че компанията стриктно спазва местните и международни правила за конкуренция. Въпреки това, тя е готова да сътрудничи с властите в рамките на следващите етапи от процедурата.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата