Свят Защо САЩ вземат толкова много заеми от държавните банки на Китай?

Защо САЩ вземат толкова много заеми от държавните банки на Китай?

bTV Бизнес екип

Значителна част от тези заеми е била използвана, за да подпомогне китайски компании

Китайските държавни кредитори са насочвали милиарди долари към американския бизнес в продължение на близо 25 години, като голяма част от тези средства са били държани в тайна. Макар Вашингтон от години да предупреждава другите държави да не разчитат на финансиране от китайски държавни банки, нов доклад разкрива неочаквано противоречие - именно Съединените щати се оказват най-големият получател на подобни заеми. Последиците за националната сигурност и технологичния сектор обаче все още не са напълно изяснени, предава Еuronews. 

Снимка: Getty Images/iStock

Според изследване на AidData, лаборатория към Колежа Уилям и Мери“ във Вирджиния, Китай е насочил около 200 милиарда долара към американски компании чрез схеми с фиктивни фирми, регистрирани на Каймановите острови, Бермудите, в Делауеър и други юрисдикции, което е прикривало истинския източник на средствата. Особено тревожно е, че значителна част от тези заеми е била използвана, за да подпомогне китайски компании при закупуването на дялове в американски бизнеси, включително такива, свързани с ключови технологии и национална сигурност роботика, полупроводници и биотехнологии. Докладът очертава далеч по-обширна и сложна мрежа от кредитиране, отколкото се е предполагало, обхващаща не само развиващи се държави, но и богати страни като Германия, Обединеното кралство, Австралия и Нидерландия.

Американски експерти предупреждават, че чрез тези скрити финансови връзки Китай е укрепил влиянието си върху критични технологии. Държавните китайски банки, подчинени на централното правителство и Централната финансова комисия на Комунистическата партия, имат задачата да подкрепят стратегическите цели на страната. AidData изчислява, че от 2000 до 2023 г. Китай е отпуснал над 2 трилиона долара по света двойно повече от досегашните оценки като значителна част от средствата към развитите икономики е била насочена към стратегически ресурси, редкоземни елементи и високотехнологични активи, необходими както за граждански, така и за военни приложения.

Снимка: Getty Images/iStock

Пълна картина на китайските държавни заеми досега липсваше, тъй като голяма част от финансирането е прикривано чрез мрежи от офшорни фирми, договори за поверителност и непрозрачно отчетоводяване. Въпреки че американските механизми за проверка на чуждестранни инвестиции бяха укрепени след 2020 г., Китай също усъвършенства подхода си, включително чрез откриване на десетки клонове в чужбина, които отпускат заеми на офшорни структури, затруднявайки проследяването на произхода на парите. Междувременно финансирането е достигнало множество американски региони североизточните щати, района на Големите езера, западното крайбрежие и зоната около Мексиканския залив като значителна част е насочена към високотехнологични производства.

Българският еднорог Shelly доказва, че умният дом има глобално бъдеще

AidData събира своите данни чрез анализ на регулаторни архиви, договори и борсови отчети в повече от 200 държави. Проследяването започва още с инициативата Един пояс, един път“, но изследователите откриват, че множество от заемите всъщност се вливат в развити икономики, където придобиванията дават достъп до технологии, смятани от Пекин за ключови за глобалното му утвърждаване. Това поражда международни опасения, че действията на Китай се вписват в по-широка стратегия за контрол върху критични икономически сектори процес, който според експерти става все по-труден за разкриване. 

