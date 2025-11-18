Защо САЩ вземат толкова много заеми от държавните банки на Китай?

Значителна част от тези заеми е била използвана, за да подпомогне китайски компании

Китайските държавни кредитори са насочвали милиарди долари към американския бизнес в продължение на близо 25 години, като голяма част от тези средства са били държани в тайна. Макар Вашингтон от години да предупреждава другите държави да не разчитат на финансиране от китайски държавни банки, нов доклад разкрива неочаквано противоречие - именно Съединените щати се оказват най-големият получател на подобни заеми. Последиците за националната сигурност и технологичния сектор обаче все още не са напълно изяснени, предава Еuronews.

Според изследване на AidData, лаборатория към Колежа „Уилям и Мери“ във Вирджиния, Китай е насочил около 200 милиарда долара към американски компании чрез схеми с фиктивни фирми, регистрирани на Каймановите острови, Бермудите, в Делауеър и други юрисдикции, което е прикривало истинския източник на средствата. Особено тревожно е, че значителна част от тези заеми е била използвана, за да подпомогне китайски компании при закупуването на дялове в американски бизнеси, включително такива, свързани с ключови технологии и национална сигурност — роботика, полупроводници и биотехнологии. Докладът очертава далеч по-обширна и сложна мрежа от кредитиране, отколкото се е предполагало, обхващаща не само развиващи се държави, но и богати страни като Германия, Обединеното кралство, Австралия и Нидерландия.

Американски експерти предупреждават, че чрез тези скрити финансови връзки Китай е укрепил влиянието си върху критични технологии. Държавните китайски банки, подчинени на централното правителство и Централната финансова комисия на Комунистическата партия, имат задачата да подкрепят стратегическите цели на страната. AidData изчислява, че от 2000 до 2023 г. Китай е отпуснал над 2 трилиона долара по света — двойно повече от досегашните оценки — като значителна част от средствата към развитите икономики е била насочена към стратегически ресурси, редкоземни елементи и високотехнологични активи, необходими както за граждански, така и за военни приложения.

Пълна картина на китайските държавни заеми досега липсваше, тъй като голяма част от финансирането е прикривано чрез мрежи от офшорни фирми, договори за поверителност и непрозрачно отчетоводяване. Въпреки че американските механизми за проверка на чуждестранни инвестиции бяха укрепени след 2020 г., Китай също усъвършенства подхода си, включително чрез откриване на десетки клонове в чужбина, които отпускат заеми на офшорни структури, затруднявайки проследяването на произхода на парите. Междувременно финансирането е достигнало множество американски региони — североизточните щати, района на Големите езера, западното крайбрежие и зоната около Мексиканския залив — като значителна част е насочена към високотехнологични производства.

AidData събира своите данни чрез анализ на регулаторни архиви, договори и борсови отчети в повече от 200 държави. Проследяването започва още с инициативата „Един пояс, един път“, но изследователите откриват, че множество от заемите всъщност се вливат в развити икономики, където придобиванията дават достъп до технологии, смятани от Пекин за ключови за глобалното му утвърждаване. Това поражда международни опасения, че действията на Китай се вписват в по-широка стратегия за контрол върху критични икономически сектори — процес, който според експерти става все по-труден за разкриване.

