Защо само 400 души могат да посетят този райски остров едновременно

Това място не е засегнато от свръхтуризма

Остров Лорд Хау изглежда като дестинация, готова да бъде залята от свръхтуризъм. Зелените планински върхове, бели пясъчни плажове и бистри сини морета, гъмжащи от пъстри риби са магнит за туристи .

И все пак на този остров с около 400 души население, разположен на 593 километра от източния бряг на континентална Австралия, плажовете са пусти. Единствените звуци по време на преходи през дъждовни гори и планини идват от дивата природа, пише N1.

„Това, което го няма тук, осигурява това преживяване – ето защо това място е толкова уникално“, каза Лиса Макити, островитянка от шесто поколение, която управлява бутиковия хотел Bowker Beach House. „Има стойност в това да притежаваш място по света, което функционира обратното на всяка друга туристическа дестинация. Не е по-голямо, по-добро и все повече и повече.“

Тайната на този пейзаж е тактика, използвана на много малко други места: ограничаване на броя на туристите, които изобщо могат да го посетят.

В продължение на повече от 40 години остров Лорд Хау е наложил ограничение от 400 туристи едновременно, като е фиксирал броя на леглата, достъпни за посетителите. Това е направено, за да се защитят многобройните уникални ендемични видове на остров Лорд Хау, което е помогнало на острова да получи признание за обект на световното наследство на ЮНЕСКО през 1982 г.

Въпреки че броят е бил произволен, поддържането му е минимизирало въздействието върху околната среда и е създало „индивидуално преживяване между посетителите и местните“, каза Дарсел Матасони, островитянка от шесто поколение, която работи за настоятелството на остров Лорд Хау.

