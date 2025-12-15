Строят завод за безалкохолни напитки в това българско село

Компанията е български производител на напитки с над 25 години опит

Компания с повече от 25 години опит възнамерява да изгради завод за безалкохолни напитки на територията на община Сливен. Това съобщиха от местната администрация след проведена среща между кмета Стефан Радев и финансовия директор на дружеството Иван Иванов, предава БНР.

Снимка: Getty Images / iStock

Инвеститор в проекта е фирмата „Нова трейд“, информираха от общинския пресцентър. Дружеството планира да построи съвременен завод за бутилиране на безалкохолни напитки. Предвижда се производствената база да бъде разположена върху част от терена на бившата консервна фабрика в село Гавраилово. Локацията е избрана с оглед на съществуващата инфраструктура и възможностите за развитие.

По време на срещата кметът Стефан Радев е заявил готовност, при необходимост, община Сливен да съдейства за осъществяването на инвестиционното намерение. Той е подчертал значението на проекта за местната икономика. Освен това кметът е представил и проекта за Индустриалния парк в Сливен, който в момента е в процес на изграждане, както и бъдещите планове за неговото разширяване. От общината не посочват конкретните параметри на инвестицията в Гавраилово, нито броя на работните места, които ще бъдат разкрити.

Компанията е български производител на напитки с над 25 години опит и силно присъствие на българския пазар. Към момента тя има три производствени бази – в гр. Съединение с асептична линия и производство на CAN опаковки, в гр. Пазарджик с линии за газирани напитки в големи формати и в с. Бачково с линия за бутилиране на изворна вода. Тя разполага със собствен автопарк от нови леки и тежкотоварни автомобили и оперира на национално ниво чрез екип от 8 регионални мениджъри и 120 активни търговци.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN