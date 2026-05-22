Как да спестите пари от полети, когато авиокомпаниите повишават цените

Как да откриете най-изгодната сделка

Ако сте от пътешествениците, които всеки месец са в различна страна най-вероятно сте забелязали, че организирането на бюджетно пътуване става все по-трудно. Избягването на нарастващите цени на самобетните билети през последните месеци се е превърнало в „Мисията невъзможна. Авиокомпаниите повишават таксите за багаж , добавят горивни надценки и съкращават полетите си, за да се справят с последиците от войната в Иран. Но има ли възможност да избегнем това увеличение?

Цените на билетите

Средните цени на билетите в икономична класа се увеличиха до 998 долара за международни полети с двупосочно пътуване към 30 март, в сравнение със 774 долара на 23 февруари, преди началото на войната, според данни на Kayak , търсачка за пътувания. Средните цени на вътрешните полети се увеличиха от 336 долара до 350 долара, пише CNBC.

Авиокомпаниите повишиха цените за потребителите, до голяма степен, за да компенсират по-високата цена на самолетното гориво, един от най-големите разходи за авиокомпаниите, според експерти по пътувания.

Цените на реактивното гориво почти са се удвоили от началото на войната с Иран, достигайки 4,81 долара за галон във вторник от 2,50 долара на 27 февруари, според индекс на цените на реактивното гориво на Argus Media.

Ако цените на реактивното гориво останат високи за цяла година - на ниво с около 2 долара за галон по-високо отколкото преди войната - цените на самолетните билети ще трябва да се увеличат с около 50 долара за всяка еднопосочна билета, или около 17%, пишат анализатори на Deutsche Bank в доклад във вторник.

Все още може да има начини за бюджетни самолетни билети

Съвети за по-евтини самолетни билети

Според данни на Google Flights най-евтините билети са 49+ дни преди заминаване След тези периоди цените обикновено започват да се покачват. Важно е да напомни, че цените са нестабилни и често се променят бързо.

Пътуващите трябва да действат бързо, когато видят добра цена

„Единственото предвидимо нещо, което можете да направите, е да си осигурите този достъпен полет още днес.“, казват експерти пред CNBC.

1. Еднопосочни билети вместо двупосочни

Понякога излиза по-евтино да се купят два отделни еднопосочни билета.

Например двупосочния билет често може да струва над 50 долара, докато може да намерите два еднопосочни за около 20 долара.

2. Гъвкавостта е „суперсила“

Най-евтини дни са вторник и сряда, а най-скъпите – неделя. Може да намерите евтини билети извън пиковите сезони напр. началото на юни или края на август вместо юли.

Може да откриете и по-евтини алтернативи – например вместо в Париж да отидете в Лион или Марсилия. Вместо в Амстердам в Айндховен или Ротердам.

Не се придържайте към една авиокомпания, сравняването на различни варианти често води до по-ниски цени.

3. Прекачвания (stopover)

Полети с прекачване са средно ~22% по-евтини. Но увеличават риска от закъснения и пропуснати връзки

4. Тип билет: „basic economy“ vs „main economy“

Понякога по-скъпият билет излиза по-изгоден. Ако цената падне след покупка, може да получите кредит за бъдещи полети.

5. Оферти извън самолетните билети

Не само билетите поскъпват/поскъпват хотели и турове често имат големи промоции. Някои дестинации предлагат значителни отстъпки, за да привлекат туристи

Цените се променят постоянно. Ако видите добра оферта, трябва да я грабнете веднага иначе се сбогувате с евтиния самолетен билет. Като ключ към най-ниско цена се стремете към гъвкавост – дати, места, авиокомпании.