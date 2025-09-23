Защо печалбата на Porsche рязко ще спадне с 1,8 млрд. евро?

Европейските автомобилни производители се сблъскват с все по-слаб интерес към електромобилите

На 19 септември автомобилният производител „Porsche“ съобщи, че преходът към електрически автомобили ще окаже сериозно отражение върху оперативната ѝ печалба, като очакваният спад за годината възлиза на 1,8 милиарда евро. В резултат на това акциите на компанията се сринаха с над 7% в понеделник следобед, след като тя понижи прогнозите си за печалба и отложи пускането на нов електрически модел, предава БГ НЕС.

Снимка: iStock

Новата прогноза предвижда възвръщаемост от продажбите до 2%, значително по-ниска от предишната оценка от 5–7%. Това е четвъртата корекция на финансовите ѝ очаквания за годината. Компанията обяви също, че новият ѝ SUV модел, първоначално планиран като изцяло електрически, ще излезе на пазара първо с двигател с вътрешно горене и като plug-in хибрид, поради неблагоприятните пазарни условия. Освен това, новата електрическа софтуерна платформа, планирана за 2030-те години, също ще бъде отложена, а сегашните модели с ДВГ ще останат по-дълго време в продажба.

Майката компания – „Volkswagen Group“, предупреди, че по-слабите резултати на „Porsche“ ще доведат до удар от 5,1 милиарда евро върху собствената ѝ оперативна печалба през тази година. Причините са както вътрешни, така и външни – европейските автомобилни производители се сблъскват с все по-слаб интерес към електромобилите, докато китайските конкуренти напредват бързо благодарение на иновации и агресивна ценова политика, подпомогната от държавни субсидии.

Ситуацията се влошава допълнително от забавянето на икономиката в Китай, което влияе негативно върху потребителското търсене в региона, както и от нестабилната политическа подкрепа за електромобилите в Европа. Някои производители, включително „Volkswagen“, изразяват надежда за известна гъвкавост по отношение на забраната за продажба на автомобили с ДВГ след 2035 г. Но липсата на яснота по този въпрос, както и спирането на субсидиите за купувачите, създават затруднения за стратегическото планиране и инвестициите.

В допълнение към всичко това, евентуалното въвеждане на 15% мита от страна на администрацията на Тръмп би могло допълнително да свие печалбите от износа на европейски автомобили за американския пазар. Междувременно, акциите на „Porsche“ са се сринали с над 30% от началото на годината, което ще доведе до излизането на компанията от основния германски борсов индекс DAX в края на септември. За да намали загубите, компанията планира съкращения – около 1 900 работни места ще бъдат закрити до 2029 г. чрез естествено текучество, ограничено наемане и доброволни договорки, а още 2 000 позиции ще изчезнат с изтичането на срочни договори.

