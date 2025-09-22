Защо над 80% от автомобилите на Hyundai ще се произвеждат в САЩ?

Очаква се приходите на компанията да се увеличат

Председателят на Hyundai - Хосе Муньос, използва Деня на инвеститора в Ню Йорк, за да изложи бъдещите си планове за най-важния си пазар. По думите на Хосе Муньос, компанията иска значително да увеличи дела на автомобилите и частите, произвеждани в Съединените щати. До 2030 г. третият по големина автомобилопроизводител в света възнамерява да изработва в местни заводи над 80% от продаваните там автомобили, предава FAZ.

Делът на суровините и компонентите, доставяни от САЩ, като батерии и стомана, трябва да се повиши от сегашните 60 на 80 процента. За да ускори процеса, финансовият директор Скот Лий обяви инвестиции в размер на 11 милиарда долара за разширяване на производствените капацитети и изграждане на роботизирана екосистема. Тези средства са част от 26-те милиарда долара, които Муньос обеща на президента Доналд Тръмп скоро след като Южна Корея и Съединените щати се споразумяха за намаляване на митата.

Въпреки споразумение окончателното решение все още не е взето, поради което продължават да действат 25-процентните мита. Hyundai понижи очакванията си за печалба и вече предвижда за 2025 г. марж от 6 до 7 процента – с един пункт по-малко от преди. Приходите тази година ще нараснат с 5 до 6 процента, или с два пункта повече от прогнозата през януари.

В рамките на партньорство с General Motors корейците разработват съвместно с американците няколко модела, предназначени специално за Латинска Америка, както и електрически транспортен автомобил за Северна Америка. „Тук едва докосваме повърхността и можем да постигнем много повече заедно“, заяви Муньос. Изпълнителният директор подчерта: „Нашите инвестиции в Северна Америка не са реактивни, те са част от дългосрочна стратегия. Днес това е най-печелившият пазар и ще остане най-печелившият пазар.“ Hyundai продава около една трета от автомобилите си в САЩ.

Въпреки това Муньос уточни: „Не можем да разчитаме само на САЩ.“ Поради това Hyundai е разработила и стратегия как, след години на свиване на пазарния си дял в Китай, отново да стане печеливша и да расте. Планът започва с локално произвеждан електрически седан и партньорство с базираната в Пекин компания за автономно шофиране Momenta. Hyundai иска да увеличи производството на автомобили от основната си марка до 6,2 милиона бройки до 2030 г., което представлява ръст от 20% спрямо сегашното годишно производство. Освен разширяването на заводите в САЩ се предвижда повишаване на капацитета и в предприятията в Индия и Южна Корея. В началото на следващата година Hyundai ще открие и съоръжение в Саудитска Арабия.

В началото на септември американската имиграционна служба предприе безпрецедентна акция на строителната площадка на съвместна батерийна фабрика на Hyundai и LG и задържа близо 500 предполагаемо нелегални работници, повечето от които бяха върнати със самолети в Корея след няколко дни задържане. Инцидентът доведе до значително дипломатическо напрежение между Вашингтон и Сеул. „Много от задържаните участваха в калибрирането и изпитването на авангардни технологии за производство на батерии в завод, който подкрепя американската дейност на Hyundai“, каза Муньос пред инвеститорите в Ню Йорк. Той изрази надежда, че „САЩ и Южна Корея ще намерят взаимно изгодни решения за краткосрочни бизнес пътувания на специалисти“.

