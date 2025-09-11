Как реагира Европейската централна банка на френската криза?

Страната нарушава ключови фискални правила в еврозоната, като тя има държавен дълг от 116% от БВП

На 9 септември френското правителство официално подаде оставка, като премиерът Байру я връчи на президента Макрон. В момента се водят преговори за излъчване на ново правителство, което да излезе от политическата нестабилност.

Снимка: Reuters

Случващото се поражда сериозни опасения за стабилността на еврото. Управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) следи внимателно икономическата и политическа ситуация във Франция. Управителят на Френската централна банка Франсоа Вилроа дьо Гало, член на съвета на ЕЦБ, остава важен глас в баланса между по-строга и по-свободна парична политика, съобщава Тagesschau.

Какво знаем за икономиката на Франция към момента?

Страната нарушава ключови фискални правила в еврозоната – с държавен дълг от 116% от БВП, далеч над допустимите 60%, и бюджетен дефицит от 5,4%, надхвърлящ установения лимит от 3%. Франция вече е получила официално предупреждение от Европейската комисия. Растящите разходи за финансиране допълнително утежняват положението – лихвите по държавните облигации достигат до 3,5% за 10-годишни и над 4% за 30-годишни. Кредитният рейтинг на страната е под натиск, а инвеститорите проявяват все по-голяма предпазливост.

Снимка: Reuters

Събитията във Франция усложняват паричната политика на ЕЦБ. При леко повишение на инфлацията в еврозоната до 2,1% няма основания за допълнително понижаване на лихвите, но слабата икономическа активност и ниската инфлация във Франция (едва 0,8%) предполагат нужда от стимули. Потребителското доверие е слабо, инвестициите спадат, а безработицата расте.

Кристин Лагард призна, че всяка политическа нестабилност в страните от еврозоната буди безпокойство. В интервю тя подчерта, че се следи отблизо ситуацията на пазарите и че фискалната дисциплина е от решаващо значение за доверието на инвеститорите. Лагард обаче не смята за необходима намеса от страна на Международния валутен фонд, каквато някои анализатори предлагат.

Какво означава „Инструмент за защита на предаването“ (TPI)?

ЕЦБ разполага с нов инструмент – „Инструмент за защита на предаването“ (TPI), създаден след гръцката криза, с който може да се ограничават прекомерни лихвени разлики между страните от еврозоната чрез изкупуване на облигации. Макар да не е активиран досега, наличието му действа като сигнал към пазарите, че ЕЦБ е готова да действа. В момента натискът от пазарите не е критичен, което се дължи на засиленото доверие в способността на ЕЦБ да защити паричния съюз.

