Защо британците заменят банкнотите с лика на Чърчил с...бобър?

Защо банката е взела това решение?

Банката на Англия ще смени изображението на Уинстън Чърчил и Джейн Остин с британски диви животни в следващата серия банкноти, пише BBC. От банката заявяват, че това е предимно мярка за борба с фалшифицирането.

Смяната на изображенията

Снимка: Getty Images

Банката на Англия заяви, че след обществено обсъждане, местната британска дива природа ще бъде изобразена на следващия комплект банкноти от 5, 10, 20 и 50 паунда. Те ще заменят изображения на исторически личности, които, започвайки с Уилям Шекспир, се появяват на обратната страна на банкнотите от 1970 г. насам.

На банкнотите, които са в обращение в момента, подредени във възходящ ред на стойността, са изобразени бившият премиер сър Уинстън Чърчил, писателката Джейн Остин, художникът Дж. М. У. Търнър и математикът и дешифратор от военно време Алън Тюринг. Но отстраняването на военновременния лидер Чърчил особено раздразни политиците.

„Те предлагат да заменим хора като него със снимка на бобър“, казва Найджъл Фараж, лидер на партията „Реформирай Обединеното кралство“, въпреки че всъщност все още не са избрани конкретни животни.

Спиране на фалшификатите

Природата беше най-популярната тема сред 44 000 отговора на обществена консултация и фокус групи относно изображенията на банкнотите. Около 60% от анкетираните са я избрали като една от предпочитаните си теми, следвана от архитектурата и забележителностите (56%); историческите личности (38%); изкуствата, културата и спорта (30%); иновациите (23%); и забележителните етапи (19%), съобщиха от банката.

След негативната реакция от страна на лидерите на политическите партии, банката заяви, че се гордее, че исторически личности са в нейните бележки повече от 50 години. Природата, включително дивата природа, обаче е най-популярният избор на респондентите.

„Важно е да се отбележи, че изображенията на дивата природа като тема предоставят много уникални възможности за изследване на най-новите функции за борба с фалшифицирането и сигурността, например движещи се елементи като птица, размахваща криле, или бягащ елен“, каза говорител пред BBC.

Дивата природа вече се появява на банкнотите във Великобритания, като скумрия, видри, червени катерици и скопа са изобразени на банкноти, издадени от Кралската банка на Шотландия.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN