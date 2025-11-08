Подготвя се строежът на тунел, свързващ Африка и Европа, на стойност 8,5 млрд. евро

Изграждането се ускорява, очаква се старта да е през 2027 г.

От 2023 г. насам, след промяната в позицията на испанския премиер Педро Санчес относно Западна Сахара, отношенията между Испания и Мароко навлязоха в нова фаза на сътрудничество. Едно от най-амбициозните проявления на това партньорство е ускоряването на проекта за изграждане на подводен тунел, който ще свърже двата континента – Европа и Африка.

Техническа осъществимост и мащаб на проекта

Според проучване, поръчано от испанското правителство, изграждането на тунела между Испания и Мароко е технически възможно. Изследването е извършено от германската компания Herrenknecht, световен лидер в производството на тунелопробивни машини, по искане на държавната компания SECEGSA (Испанска компания за проучване на постоянна връзка през Гибралтарския проток).

Резултатите, представени през юни, потвърждават, че макар проектът да е изключително сложен, съвременните технологии позволяват реализацията му. Очаква се тунелът да бъде дълъг около 65 километра, от които почти 40 км ще преминават през испанска територия. Испанският терминал ще бъде разположен близо до Вехер де ла Фронтера, с връзка към националната железопътна мрежа чрез нова линия към трасето Кадис–Севиля.

Само испанската част от проекта ще струва приблизително 8,5 милиарда евро, а целият процес по изграждане се предвижда да отнеме около десет години.

Следващи стъпки и срокове

След получаването на доклада правителството на Испания започна вътрешна работа между различните министерства с цел подготовка за търг до юни 2026 г., който ще актуализира предварителния проект от 2007 г.

Очаква се окончателното решение за търга и старта на първия проучвателен тунел да бъде взето през 2027 г.

Първата фаза ще включва изграждането на проучвателен тунел, което ще отнеме между шест и девет години. Той ще служи като основа за окончателния проект с две тръби. Най-оптимистичните прогнози предвиждат първи реални резултати около 2030 г., съвпадащи със Световното първенство, което Испания и Мароко ще организират заедно. По-реалистичните оценки обаче посочват периода 2035–2040 г. като по-възможен.

Технически предизвикателства и международно сътрудничество

Най-сложната част от проекта е пробиването под прага Камаринал – зона с трудни геоложки условия. Експертите от Herrenknecht подчертават, че предизвикателствата са големи, но преодолими с настоящите инженерни възможности.

Делегации от SECEGSA и мароканския ѝ партньор SNED (Société Nationale d'Études du Détroit) вече са посетили Норвегия, за да обменят опит по сходни мегапроекти, включително тунела Рогфаст – най-дългият и най-дълбок в света в процес на изграждане.

Паралелно, със съдействието на Геоложката служба на САЩ (USGS), се извършват сеизмични и дънни проучвания на района.

Финансиране и икономическа жизнеспособност

Испанското Министерство на транспорта е възложило на публичната консултантска компания Ineco разработването на модел за рентабилност на бъдещия коридор. Анализират се различни модели на концесия, подобни на тези при Евротунела и високоскоростната линия Фигерас–Перпинян.

Обсъждат се и допълнителни източници на приходи – от железопътни такси и логистични услуги до електрически и телекомуникационни връзки, включително оптични влакна.

Исторически корени на проекта

Идеята за тунел под Гибралтар датира още от XIX век, а първото официално споразумение между Испания и Мароко е подписано през 1979 г. Оттогава насам са проведени десетки срещи на двете правителства.

Макар през последните години субсидиите да са намалели (през 2017 г. едва 50 000 евро), проектът бе възобновен през 2021 г., когато бе включен сред инициативите, финансирани от Европейския фонд за възстановяване след пандемията, с над 2 милиона евро.

След промяната в позицията на Испания относно Западна Сахара през 2023 г., проектът бе поставен сред приоритетите на двустранното сътрудничество между Мадрид и Рабат.

Днес SECEGSA, ръководена от генерал Хосе Луис Гоберна Кариде под надзора на Министерството на транспорта, има една основна цел – да превърне вековната мечта за тунел между Европа и Африка в реалност.

