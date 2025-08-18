Русия е изградила сива икономика, задвижвана от криптовалути, за да избегне санкции

Доклад разкрива крипто токен, свързан по-специално с руски бизнеси, опитващи се да търгуват под радара

Русия тихомълком е разработила мрежа от платежни системи, захранвана от криптовалути, която ѝ е помогнала да избегне западните санкции заради войната в Украйна. Тази оценка идва от фирмата за блокчейн анализи Chainalysis, която заяви, че вярва, че Русия е създала „сива крипто икономика“ в годините след нахлуването си в Украйна, за да избегне финансовите санкции от САЩ и техните съюзници, съобщава Business Insider.

Докладът подчертава един крипто токен, свързан по-специално с руски бизнеси, опитващи се да търгуват под радара. Монетата, наречена A7A5, е използвана за обработка на транзакции на стойност над 51,1 милиарда долара от момента на емитирането ѝ до края на юли, според данни на Chainalysis.

Криптовалутата, която е обезпечена с руската рубла, е била пренесена в по-малки крипто борси, много от които са имали „забележителни“ връзки с Русия, казаха изследователи на Chainalysis.

Garantex, крипто борса с тесни връзки с Русия, на която A7A5 се търгуваше до голяма степен, беше санкционирана от САЩ през 2022 г.

Grinex, създадена от служители на Garantex през 2024 г., за да заобиколи санкциите, според Министерството на финансите на САЩ, също беше санкционирана от САЩ тази седмица. Old Vector, базираният в Киргизстан емитент на A7A5, който е подкрепен от руската държавна Промсвязьбанк, също беше санкциониран.

A7A5 се търгуваше предимно през работната седмица, като обемите на транзакциите се сринаха през уикенда. Това предполага, че криптовалутата е била използвана предимно за бизнес борси, каза Chainalysis.

„Тези модели на търговия показват, че A7A5 се използва предимно от бизнеси, работещи от понеделник до петък, което би било в съответствие със законодателните цели на Русия за улесняване на трансграничните преводи за руския бизнес чрез криптовалута“, се казва в доклада.

„Появата на санкционираната днес мрежа A7A5 допълнително илюстрира как Русия операционализира тези алтернативни платежни релси“, се казва в доклада. „Подкрепена от санкционирани руски институции, A7A5 предоставя нов, крипто-ориентиран път за заобикаляне на постоянно затягащите се санкции срещу Русия. Времето ще покаже дали A7A5 ще се разшири до по-голям пазар на дребно“, добавиха от компанията.

Русия възприе алтернативни активи, като злато и криптовалути, като средство за заобикаляне на санкциите след нахлуването си в Украйна през 2022 г. През юли водещият финансов регулатор на Русия заяви, че трансграничните транзакции на страната се увеличават със страни от Близкия изток, Югоизточна Азия и Централна Азия. Делът на страната в световната търговия с криптовалути и злато също се е увеличил, добави той.

