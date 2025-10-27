За два дни "Лукойл" и "Роснефт" загубиха над 5 млрд. долара от пазарната си оценка

Мерките може да принудят „Лукойл“ да свие дейността на своя дубайски търговски клон

Само за два дни — в четвъртък и петък — общата пазарна капитализация на „Роснефт“ и „Лукойл“ се сви с 424 милиарда рубли (5,2 милиарда долара), след като инвеститорите реагираха на новите американски санкции срещу двете петролни компании, съобщи The Moscow Times.

Към 20:11 ч. московско време на 23 октомври акциите на „Роснефт“ се търгуваха на 389,85 рубли, което е 3% спад спрямо нивата преди санкциите. По време на търговията през деня те достигнаха 383,15 рубли — най-ниското си равнище от май 2023 г., с което пазарната стойност на компанията намаля с 127 милиарда рубли (1,56 милиарда долара).

„Лукойл“ загуби 7,2% от стойността си в рамките на двата дни, което се равнява на спад от 297 милиарда рубли (3,66 милиарда долара). Най-големият акционер в компанията, Вагит Алекперов, чийто дял е 28%, е загубил около 83 милиарда рубли (малко над 1 милиард долара) от богатството си.

И преди санкциите, обявени на 22 октомври, двете компании вече усещаха натиск: през първата половина на 2025 г. печалбата на „Роснефт“ се е свила трикратно, а тази на „Лукойл“ — наполовина.

Анализатори от „Алфа банк“ предупреждават, че санкциите на Министерството на финансите на САЩ ще затруднят допълнително операциите на компаниите, тъй като могат да обезкуражат контрагентите, страхуващи се от вторични санкции — нещо, което би могло да засегне руския износ. Ограниченията обхващат не само двете петролни компании, но и 30 дъщерни дружества на „Роснефт“ и шест филиала на „Лукойл“.

Мерките могат да принудят „Лукойл“ да свие дейността на своя дубайски търговски клон Litasco Middle East, а „Роснефт“ вероятно ще срещне затруднения при доставките си за Индия.

Министърът на финансите Скот Бесент заяви, че мерките са ясен сигнал към Кремъл, че е време да „спре убийствата и да постигне незабавно прекратяване на огъня“.

