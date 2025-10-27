1 USD
1.68432 BGN
Петрол
66.29 $/барел
Bitcoin
$115,600.0
Последвайте ни
1 USD
1.68432 BGN
Петрол
66.29 $/барел
Bitcoin
$115,600.0
Свят За два дни "Лукойл" и "Роснефт" загубиха над 5 млрд. долара от пазарната си оценка

За два дни "Лукойл" и "Роснефт" загубиха над 5 млрд. долара от пазарната си оценка

bTV Бизнес екип

Мерките може да принудят „Лукойл“ да свие дейността на своя дубайски търговски клон

Само за два дни — в четвъртък и петък — общата пазарна капитализация на „Роснефт“ и „Лукойл“ се сви с 424 милиарда рубли (5,2 милиарда долара), след като инвеститорите реагираха на новите американски санкции срещу двете петролни компании, съобщи The Moscow Times.

Към 20:11 ч. московско време на 23 октомври акциите на „Роснефт“ се търгуваха на 389,85 рубли, което е 3% спад спрямо нивата преди санкциите. По време на търговията през деня те достигнаха 383,15 рубли — най-ниското си равнище от май 2023 г., с което пазарната стойност на компанията намаля с 127 милиарда рубли (1,56 милиарда долара).

Частният сектор в еврозоната отчита най-силен растеж от две години

„Лукойл“ загуби 7,2% от стойността си в рамките на двата дни, което се равнява на спад от 297 милиарда рубли (3,66 милиарда долара). Най-големият акционер в компанията, Вагит Алекперов, чийто дял е 28%, е загубил около 83 милиарда рубли (малко над 1 милиард долара) от богатството си.

И преди санкциите, обявени на 22 октомври, двете компании вече усещаха натиск: през първата половина на 2025 г. печалбата на „Роснефт“ се е свила трикратно, а тази на „Лукойл“ — наполовина.

Частният сектор в еврозоната отчита най-силен растеж от две години

Анализатори от „Алфа банк“ предупреждават, че санкциите на Министерството на финансите на САЩ ще затруднят допълнително операциите на компаниите, тъй като могат да обезкуражат контрагентите, страхуващи се от вторични санкции — нещо, което би могло да засегне руския износ. Ограниченията обхващат не само двете петролни компании, но и 30 дъщерни дружества на „Роснефт“ и шест филиала на „Лукойл“.

Мерките могат да принудят „Лукойл“ да свие дейността на своя дубайски търговски клон Litasco Middle East, а „Роснефт“ вероятно ще срещне затруднения при доставките си за Индия.

Министърът на финансите Скот Бесент заяви, че мерките са ясен сигнал към Кремъл, че е време да „спре убийствата и да постигне незабавно прекратяване на огъня“.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата