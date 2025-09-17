Лихви над 4%: Идва ли краят на евтините ипотеки?

Новоотпуснатите ипотеки нараства по-бавно

През последното десетилетие българските домакинства се радваха на исторически ниски лихвени проценти по ипотечни кредити – често под 3%. Това стимулира търсенето на жилища и изтласка цените нагоре. От 2023 г. насам обаче, в резултат на глобалните инфлационни процеси и действията на Европейската централна банка, започна постепенно покачване на цената на кредита.

Лихвените проценти по новите ипотечни кредити в България продължават да се покачват и вече достигат диапазона 3.5–4.5%, сочат данни от банковия сектор. След години на рекордно ниски стойности под 3%, трендът се обръща заради действията на Европейската централна банка и инфлационния натиск.

По данни на БНБ броят на новоотпуснатите ипотеки нараства по-бавно, а средният размер на кредита остава около 120–130 хил. евро.

Ръстът на цената на кредита води до по-високи месечни вноски за домакинствата и ограничава достъпа до финансиране. Купувачите стават по-внимателни, като част от тях отлагат сделки или се насочват към по-малки имоти.

За домакинствата по-високата лихва означава:

По-висока месечна вноска – при заем от 150 000 евро, дори 1% увеличение води до стотици евро разлика на месец.

По-ниска достъпност на жилища – част от купувачите отлагат сделките или се насочват към по-малки имоти.

Повишена предпазливост – домакинствата се ориентират към фиксирани лихви или по-кратки срокове на кредитиране.

На пазара на недвижими имоти ефектът е видим – броят на сделките се нормализира, а темповете на поскъпване на жилищата в големите градове се забавят. В някои региони вече се наблюдава и първа корекция на цените.

Банките отчитат по-умерено търсене на ипотеки, но конкуренцията между тях продължава да държи лихвените маржове по-ниски в сравнение с други държави в ЕС.

Според прогнозите за 2025 г., ако инфлацията бъде овладяна и Европейската централна банка започне да понижава основните си лихви, ипотечният пазар у нас може да се стабилизира.

