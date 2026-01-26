BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1742 BGN
Петрол
64.26 $/барел
Bitcoin
$87,764.0
Последвайте ни
1 USD
1.1742 BGN
Петрол
64.26 $/барел
Bitcoin
$87,764.0
Свят Wizz Air обмисля полети до САЩ

Wizz Air обмисля полети до САЩ

Свят

bTV Бизнес екип

Това би означавало промяна в дългосрочната ѝ стратегия.

Унгарската нискотарифна авиокомпания „Уиз Еър“ (Wizz Air) обмисля стартиране на полети до Съединените щати, което може да означава промяна в дългосрочната ѝ стратегия. 

Според публикацията дъщерното дружество „Уиз Еър Ю Кей“ (Wizz Air UK) е подало заявление до американските власти за разрешение за извършване на редовни и чартърни полети между Великобритания и едно или повече летища в САЩ. Първоначално се планира опериране на чартърни полети, като компанията е поискала и пълен достъп до правата по споразумението за „отворено небе“, което би позволило в бъдеще откриване на редовни линии без нови регулаторни процедури, съобщава БТА.

Wizz Air и Ryanair пускат нови полети от София, ето до къде

Според изданието „Дейли Нюз Хънгари“ в минали медийни интервюта главният изпълнителен директор на авиокомпанията Йожеф Варади е изключвал възможността за трансатлантически полети, като след пандемията е подчертавал фокуса върху Централна и Източна Европа. Последните действия обаче подсказват възможна преоценка на тази позиция.

Изданието припомня, че по-ранните планове на Wizz Air за разширяване към Азия са били отложени заради нестабилната геополитическа обстановка, проблеми с двигателите на компанията „Прат енд Уитни“ (Pratt & Whitney) и затруднения при навлизането на нови пазари. В този контекст Съединените щати може да се превърнат в алтернативна посока за бъдещо развитие на маршрутната мрежа на авиокомпанията.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата