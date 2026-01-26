Wizz Air обмисля полети до САЩ

Това би означавало промяна в дългосрочната ѝ стратегия.

Унгарската нискотарифна авиокомпания „Уиз Еър“ (Wizz Air) обмисля стартиране на полети до Съединените щати, което може да означава промяна в дългосрочната ѝ стратегия.

Според публикацията дъщерното дружество „Уиз Еър Ю Кей“ (Wizz Air UK) е подало заявление до американските власти за разрешение за извършване на редовни и чартърни полети между Великобритания и едно или повече летища в САЩ. Първоначално се планира опериране на чартърни полети, като компанията е поискала и пълен достъп до правата по споразумението за „отворено небе“, което би позволило в бъдеще откриване на редовни линии без нови регулаторни процедури, съобщава БТА.

Според изданието „Дейли Нюз Хънгари“ в минали медийни интервюта главният изпълнителен директор на авиокомпанията Йожеф Варади е изключвал възможността за трансатлантически полети, като след пандемията е подчертавал фокуса върху Централна и Източна Европа. Последните действия обаче подсказват възможна преоценка на тази позиция.

Изданието припомня, че по-ранните планове на Wizz Air за разширяване към Азия са били отложени заради нестабилната геополитическа обстановка, проблеми с двигателите на компанията „Прат енд Уитни“ (Pratt & Whitney) и затруднения при навлизането на нови пазари. В този контекст Съединените щати може да се превърнат в алтернативна посока за бъдещо развитие на маршрутната мрежа на авиокомпанията.

