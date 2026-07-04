Как Мондиалът превърна Аржентина в икономически силен футболен бранд?

След спечелването на Световното първенство през 2022 г. страната се превръща в глобална марка

Аржентина се класира за осминафиналите на Мондиал 2026 след победата на отбора над Кабо Верде с 3:2.

Ааржентинската легенда Лионел Меси отново изигра ключова роля в мача. Успехът на аржентинските футболисти обаче не е успех само за футбола им, но и за икономиката им.

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Аржентина като бизнес модел

След спечелването на Световното първенство през 2022 г. Аржентина се превръща в глобална марка. Благодарение на добре структурирано управление тя се трансформира в успешен и доходоносен „бизнес модел“, свързан силно с образа на Меси. Всеки приятелски мач с участието на аржентинския национален отбор генерира десетки милиони долари, а всяко партньорство с Аржентинската футболна асоциация (AFA) носи милионни договори. Освен това страната развива футболни академии в САЩ и активно разширява марката си в Азия. Още след триумфа през 2022 г. приятелските мачове се провеждат в Китай и Индонезия, а имало и опити за организиране на среща във Виетнам, които не се осъществяват.

Аржентина изгражда глобална футболна мрежа, подобна на тази на големите европейски клубове. В продължение на повече от година директорът „Търговия и маркетинг“ на AFA Петерсен е канен в Харвардския университет, за да представя трансформацията на аржентинския футбол. Там той обяснява как федерацията преминава от традиционна структура към модел, който функционира като мултинационална компания, с фокус върху диверсификация на приходите, международно разширяване на марката и стратегически партньорства в Северна Америка, Азия и Близкия изток. Впоследствие AFA започва преговори с големи корпорации и установява партньорства със спортни организации като Бостън Селтикс от НБА.

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След световната титла през 2022 г. AFA се възползва максимално от своя най-ценен актив – златното поколение, водено от Меси. Стойността на националния отбор значително надхвърля рамките на обикновените футболни мачове. С трансфера на Меси в Интер Маями и други играчи в САЩ, AFA изгражда силно присъствие във Флорида, включително създаване на постоянна централа и високоефективен тренировъчен център в Хайалиа, Маями-Дейд.

Днес AFA разполага с близо 70 международни спонсора – рекорден брой за национална футболна федерация – основно мултинационални компании от САЩ и Азия. Това осигурява стабилен бюджет, който не зависи само от турнири. Марката се развива чрез локализирана комуникационна стратегия, при която кампаниите се адаптират според културните особености на отделните пазари, използват се местни инфлуенсъри и дигитални платформи, а електронната търговия разширява глобалния обхват, предава Vietnam.vn.

След преминаването му в Интер Маями през 2023 г. Меси се превръща в ключова фигура за нарастващия интерес към футбола в САЩ. Договорът му за две години и половина е оценен на около 150 милиона долара и включва допълнителни стимули от големи партньори. Макар общите му доходи в САЩ да са около 54 милиона долара годишно – по-ниски от пиковите му години в Европа – те остават изключително високи по световни стандарти и подчертават влиянието му върху развитието на MLS.

Снимка: Getty Images

Благодарение на стабилните си доходи през цялата кариера, включително около 92 милиона долара фиксирана заплата от периода в Барселона и приблизително 130 милиона долара годишно в Интер Маями, Меси е натрупал общо около 1,3 милиарда долара приходи. Нетното му състояние в момента се оценява средно на около 650 милиона долара. Сред най-значимите бъдещи източници на доходи е споразумението му с MLS Season Pass на Apple TV, което обвързва възнагражденията със стрийминг абонаменти, както и доживотният договор с Adidas, включително марката Adidas Messi, от която получава над 32 милиона долара годишно.

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