40 години по-късно: Застрашен ли е Чернобил днес?

Днес районът представлява защитена зона с площ от около 4500 км² и е един от най-големите резервати в Европа

На 26 април се навършват 40 години от експлозията в атомната електроцентрала в Чернобил, Украйна. Аварията предизвика най-голямото изпускане на радиоактивни вещества в околната среда, а по-късни анализи предвиждаха, че засегнатата зона ще остане необитаема в продължение на хилядолетия.

Днес районът представлява защитена зона с площ от около 4500 км² и е един от най-големите резервати в Европа. Въпреки това руската инвазия в Украйна отново поставя района под риск от разрушения, като според „The Conversation“ около 22 000 хектара са били опожарени по време на военните действия, предава БНР.

От 2016 г. насам учени извършват изследвания в Чернобил, за да оценят състоянието на екосистемата в забранената зона и влиянието ѝ върху живите организми. Поради почти пълната липса на човешка дейност, природата в района се развива свободно, а територията постепенно се е превърнала в своеобразен природен резерват.

Продължителни изследвания на украински и международни екипи показват, че Чернобил днес приютява изключително богато биоразнообразие. В района живеят големи популации на вълци и кафяви мечки – едни от най-големите в Европа – както и рисове, бобри, видри, глухари, черни щъркели и белоопашати орли. Регистрирани са над 200 вида птици, включително застрашени видове, а популацията на коня на Пржевалски се е увеличила значително – от едва 12 индивида през 80-те години до многократно повече днес.

Наблюденията показват, че тези животни не проявяват признаци на влошено здраве и дори са се разпространили в т.нар. Червена гора – една от най-силно засегнатите зони след аварията. След 1986 г. районът претърпява сериозни екологични промени, като горските площи се увеличават двойно, а видове, зависими от земеделска дейност, като лястовици и блатари, намаляват. Според учените това не се дължи на радиация, а на промяната в екосистемата, предава Еupravozato.

Въпреки природното възстановяване, Чернобил отново е изправен пред опасност. Повредата на защитната конструкция на централата, включително след атака с дрон, поражда риск от сериозни екологични последици. Организации като „Грийнпийс“ предупреждават, че евентуално срутване може да освободи радиоактивен прах, който не признава граници, а забавянето на ремонтите увеличава риска. Експерти подчертават, че вътре в съоръжението все още има силно радиоактивни материали и че пълното възстановяване на защитата е жизненоважно, но усложнено от продължаващия конфликт в Украйна.