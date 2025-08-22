1 USD
Свят Всяка кола има бутон, който може да спести десетки левове гориво

Всяка кола има бутон, който може да спести десетки левове гориво

bTV Бизнес екип

Използването на тази система изисква известно внимание

Собствениците на бензинови и дизелови автомобили могат да спестят гориво, особено през летните месеци, само с натискането на един прост бутон, разположен на арматурното табло на всяко превозно средство. Много шофьори обаче не осъзнават колко голямо влияние върху ефективността на горивото може да има бутонът за рециркулация.

Какво представлява бутонът за рециркулация?

Той завърта вече наличния въздух вътре в автомобила, което натоварва по-малко климатичната система в сравнение с охлаждането на външния въздух, пише Express. По-ниското натоварване на климатика означава, че автомобилът може да измине по-голямо разстояние с един резервоар гориво.

В същото време трябва да се разбере, че се изисква известно внимание при използването на тази система. Ако в кабината има пътници, не се препоръчва да оставяте режима на рециркулация включен повече от 5 минути подред. В противен случай в затворено пространство концентрацията на въглероден диоксид може да се увеличи, както и нивото на влажност може да се повиши, което често води до замъгляване на прозорците и до неудобство от страна на хората в колата.

Използвайте режима предимно през лятото

Бутонът за рециркулация е най-ефективен в горещо време, когато външната температура значително надвишава желаната температура в купето. Дори малкото действие да натиснете този бутон може да доведе до значителна икономия на гориво, особено когато климатикът работи продължително.

Като общо правило шофьорите трябва да изключват бутона, когато времето е по-хладно, тъй като ползите за икономия на гориво са значително по-малки.

