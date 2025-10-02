Всичко под 5 долара: Amazon представя собствена марка хранителни продукти

Марката вече е достъпна онлайн и във физически магазини на избрани пазари в САЩ

Amazon представи нова марка хранителни продукти — Amazon Grocery. Компанията обединява две от собствените си марки Amazon Fresh и Happy Belly и създава бюджетно предложение с по-изчистена опаковка, предава Business Insider.

Amazon Grocery предлага над 1 000 вида хранителни стоки, повечето от които струват под 5 долара, съобщиха от компанията. „Те не правят компромиси с качеството или вкуса“, заяви главният изпълнителен директор на Whole Foods и президент на хранителните магазини на Amazon - Джейсън Бюшел.

Марката вече е достъпна онлайн и във физически магазини на избрани пазари в САЩ. Kлиентите на Amazon и Whole Foods са купили с 15% повече продукти миналата година спрямо 2023 г.. Новото предложение цели да допълни другите частни марки на Amazon – Amazon Saver и 365 by Whole Foods.

Американските потребители все по-често се обръщат към стоките от собствени марки, за да облекчат семейния бюджет след няколко години инфлация, а търговците отговарят, като повишават качеството и разнообразието на тези продукти. Новата марка идва, след като електронният търговец засилва присъствието си в магазините за хранителни стоки. Целта е да отнеме дял от вериги като Walmart, които също инвестират в собствените си линии продукти.

Amazon добави, че под марката Grocery вече се предлагат нови изделия като канелени рулца, тесто за пица и охладена лимонада, като в следващите месеци ще се появяват още продукти.

