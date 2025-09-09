Amazon премахва безплатната доставка за част от потребителите

Компанията затяга критериите за споделяне на абонаменти

От 1 октомври 2025 г. Amazon прекратява възможността за споделяне на безплатна доставка чрез програмата „Prime Invitee“. Тази функция в продължение на години позволяваше на потребителите да удължат своите Prime предимства към приятели или роднини извън домакинството си. Промяната засяга клиенти, които се възползваха от услугата още от създаването ѝ през 2009 г. и цели да засилен фокуса върху индивидуалните абонаменти. Всички, които досега разчитаха на чужд акаунт за безплатна доставка, ще трябва или да се откажат от това удобство, или да си платят за собствен достъп до пълния пакет на Prime.

Снимка: Getty Images/iStock

Amazon официално потвърди новината на уебсайта си и в изявление за CNN. От компанията препоръчват потребителите, засегнати от края на Prime Invitee, да се ориентират към програмата „Amazon Family“, която предлага подобни предимства — но само в рамките на едно и също домакинство. Така Amazon затяга критериите за споделяне на абонаменти, което според анализатори е опит за ограничаване на „акаунт шеринг“ и загубите от него. Компанията подчерта, че засегнатите от промените са по-малко от 1% от общите потребители на Prime в САЩ.

Според публикувани от Ройтерс данни, Amazon не е постигнала очаквания брой нови регистрации по време на юлското събитие Prime Day — една от най-важните маркетингови кампании на компанията. По време на 21-дневния подготвителен период за Prime Day на 15 юли, компанията е привлякла с 116 000 души по-малко в сравнение със същия период година по-рано. Въпреки това, официалната позиция на Amazon е, че тазгодишният Prime Day е донесъл „рекордни продажби и повече реализирани артикули“ в рамките на четирите дни на кампанията.

Amazon Prime предлага редица привилегии, включително бърза и безплатна доставка, достъп до стрийминг платформи и специални отстъпки. Срещу $14,99 на месец или $139 годишно, потребителите трябва ясно да преценят дали тези услуги оправдават разходите, особено след като вече няма да могат да ги ползват чрез акаунт на близък извън домакинството.

Amazon продължава да мълчи по отношение на точния брой абонати на Prime в САЩ, но според анализ на Consumer Intelligence Research Partners към март 2025 г., броят им се изчислява на около 197 милиона. Това поставя програмата сред най-успешните платени абонаменти в света.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN