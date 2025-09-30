Всеки четвърти на пенсионна възраст в Германия продължава да работи

В кой сектор работещите възрастни са най-много?

Състоянието на пазара на труда в Германия показва, че делът на по-възрастните работещи е рекордно висок. Данните сочат, че близо един от четирима заети в страната е на възраст между 55 и 65 години. Силно присъствие на тази възрастова група се наблюдава в държавната администрация, където те представляват почти една трета от служителите, предава Tagesschau.

Снимка: Getty Images/iStock

През изминалата година около 7,8 милиона души от тази възрастова категория са били трудово активни и са правили социално-осигурителни вноски, според информация на Федералната агенция по заетостта. Това представлява 23% от всички заети лица — най-високият процент, регистриран досега. В рамките на последното десетилетие делът на по-възрастните служители е нараснал с почти 17%. Основната причина за този ръст е достигането на пенсионна възраст от поколението на бейби бумърите. Прогнозите сочат, че тази тенденция ще се задържи поне до края на 2025 г.

Присъствието на възрастни служители обаче варира в зависимост от икономическия сектор. В администрацията делът им е най-висок – 29% от заетите. По-нисък е процентът във финансовите и застрахователните дейности, както и в производството, макар че дори там те съставляват над една четвърт от персонала.

Очаква се през следващото десетилетие значителна част от тази възрастова група да се оттегли от пазара на труда. Въпреки това, ролята им остава ключова. Даниел Терзенбах, член на управителния съвет на Федералната агенция по заетостта, подчертава, че компаниите, които се стремят към устойчиво развитие, все повече разчитат на опита и лоялността на по-възрастните кадри.

Терзенбах също така акцентира върху необходимостта възрастните служители да имат равен достъп до възможности за заетост и да получават адекватна подкрепа, особено при завръщане на работното място. Според него гарантирането на достатъчно квалифицирани кадри изисква внимание към всички възрастови групи, а не само към по-младите.

