БГ Бизнес Какво представлява workation-ът и къде у нас е развит той?

Какво представлява workation-ът и къде у нас е развит той?

bTV Бизнес екип

Как възниква тенденцията

Думата идва от комбинацията на work (работа) и vacation (ваканция). Workation е практика, при която човек съчетава дистанционна работа с пребиваване на място, което по принцип асоциираме с почивка – например планински курорт, морски град или екзотична дестинация. Вместо обичайното „офис вкъщи“ или coworking пространство, професионалистите избират среда, която едновременно вдъхновява и позволява релакс след работния ден.

Как възникна тенденцията?

Дистанционната работа след пандемията направи възможно служители и предприемачи да бъдат продуктивни от почти всяка точка на света. Самите технологии също се развиха, бързият интернет, облачните услуги, Zoom/Teams – премахнаха нуждата от физическо присъствие в офис.

Още повече поколенията Y и Z ценят преживяванията и свободата повече от формалната корпоративна среда.

Какви са разликите между поколенията на работното място?

Видове workation

Има няколко вида workation, като всеки вид има своите привърженици. Кратка workation предполага няколко дни в планината или на морето, комбинирани с дистанционна работа. Продължителна workation касае седмици или месеци в чужбина, често съчетана с дигитално номадство. Корпоративна workation – компании организират „offsite“ събития, при които екипите работят от различна локация заедно (например вила, хотел или coworking в друг град/държава).

Много експерти смятат, че този вид работа има редица ползи, сред които повишена продуктивност – промяната на средата стимулира креативността и намалява рутината. Освен това workation-ът позволява по-добър work-life balance – възможност да се работи, без да се жертва личното време или пътуванията.

Ако работя на трудов договор, мога ли да работя на втори такъв на друго място?

От мнозина работодатели, които позволяват workation, се възприемат като гъвкави и модерни.

Популярни workation дестинации в Европа: Португалия (Лисабон, Мадейра), Испания (Канарски острови), Гърция (острови и курортни селища), Хърватия (Дубровник, Сплит).

В България: coworking пространства в Банско, Пловдив и по Черноморието привличат дигитални номади и компании за корпоративни workation програми.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

