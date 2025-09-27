Какво представлява workation-ът и къде у нас е развит той?

Как възниква тенденцията

Думата идва от комбинацията на work (работа) и vacation (ваканция). Workation е практика, при която човек съчетава дистанционна работа с пребиваване на място, което по принцип асоциираме с почивка – например планински курорт, морски град или екзотична дестинация. Вместо обичайното „офис вкъщи“ или coworking пространство, професионалистите избират среда, която едновременно вдъхновява и позволява релакс след работния ден.

Как възникна тенденцията?

Дистанционната работа след пандемията направи възможно служители и предприемачи да бъдат продуктивни от почти всяка точка на света. Самите технологии също се развиха, бързият интернет, облачните услуги, Zoom/Teams – премахнаха нуждата от физическо присъствие в офис.

Още повече поколенията Y и Z ценят преживяванията и свободата повече от формалната корпоративна среда.

Видове workation

Има няколко вида workation, като всеки вид има своите привърженици. Кратка workation предполага няколко дни в планината или на морето, комбинирани с дистанционна работа. Продължителна workation касае седмици или месеци в чужбина, често съчетана с дигитално номадство. Корпоративна workation – компании организират „offsite“ събития, при които екипите работят от различна локация заедно (например вила, хотел или coworking в друг град/държава).

Много експерти смятат, че този вид работа има редица ползи, сред които повишена продуктивност – промяната на средата стимулира креативността и намалява рутината. Освен това workation-ът позволява по-добър work-life balance – възможност да се работи, без да се жертва личното време или пътуванията.

От мнозина работодатели, които позволяват workation, се възприемат като гъвкави и модерни.

Популярни workation дестинации в Европа: Португалия (Лисабон, Мадейра), Испания (Канарски острови), Гърция (острови и курортни селища), Хърватия (Дубровник, Сплит).

В България: coworking пространства в Банско, Пловдив и по Черноморието привличат дигитални номади и компании за корпоративни workation програми.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN