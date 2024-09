Връчват престижните международни награди за иновации и технологии в бизнеса SEE ITS Awards 2024 през ноември

Технологични компании и институции от Югоизточна Европа могат да подават кандидатури си до 17 октомври

Регистрацията за престижните международни награди за иновации и технологии в бизнеса SEE ITS Awards 2024 е отворена до 17 октомври. Наградите ще бъдат връчени на 8 ноември по време на официалната галавечеря на тазгодишния SEE ITS Summit 2024 – най-значимият форум за иновации, технологии и изнесени бизнес услуги в Югоизточна Европа.

Технологичните Оскари се присъждат за седми път в 10 категории и са за изключителен принос в областта на най-добрите бизнес практики, постиженията и създаването на благоприятна среда за развитието на технологичния сектор. Кандидатурите ще бъдат оценявани от независими експерти с международно участие.

Четвъртото издание на форума SEE ITS Summit 2024 ще се проведе на 7 и 8 ноември в София под мотото „Разгръщане на бъдещи хоризонти“. За първи път тази година събитието ще се състои в рамките на два дни, като първият ден ще бъде посветен на кръгли маси с представители на правителството, местните власти и бизнес лидери, които ще обсъждат бъдещето на региона.

Организатор на събитието е Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии (AIBEST). По традиция във форума ще участват технологични лидери, иноватори и експерти, които ще обсъждат ключовите тенденции и предизвикателства в индустрията.

Всички общини и институции от Югоизточна Европа, както и членовете на AIBEST, могат да подадат кандидатурите си за SEE ITS Awards 2024 безплатно.

Повече информация за това как да кандидатствате за SEE ITS Awards 2024, както и за форума ще откриете на сайта на SEE ITS Summit.