Войната в Иран вече е струвала на компаниите над 25 млрд. долара

Кои са най-засегнати?

Заради войната в Близкия Изток глобалните компании са понесли загуба от поне 25 млрд. долара, а разходите продължават да нарастват, според анализ на Reuters, базиран на корпоративни отчети от компании в Съединените щати, Европа и Азия.

Покачващите се цени на енергията, нарушените вериги за доставки и блокадите на търговските пътища през Ормузкия проток оказват силен натиск върху бизнеса по целия свят. Според анализа, най-малко 279 компании вече са предприели защитни мерки за смекчаване на финансовия удар, включително повишаване на цените, намаляване на производството, спиране на дивидентите и обратното изкупуване на акции, изпращане на работници в неплатен отпуск и въвеждане на допълнителни такси за гориво.

Новото глобално смущение идва непосредствено след пандемията от Covid-19 и войната в Украйна, което допълнително отслабва очакванията за останалата част от годината, докато пазарите не виждат признаци за скорошен край на конфликта.

Европа и Азия са най-засегнати

Блокирането на Ормузкия проток, който е най-важния енергиен коридор в света, доведе до покачване на цените на петрола с нас 100 долара за барел, което е над 50% процента по-високо отколкото преди войната. Последиците на нарастващи транспортни разходи, недостиг на суровини и прекъсване на ключови търговски пътища за торове, хелий, алуминий.

Една пета от анкетираните компании, от производители на козметика и перилни препарати до авиокомпании и круизни оператори, съобщават за директни финансови щети от войната. Европейските и британските фирми бяха най-силно засегнати от вече високите разходи за енергия, докато азиатските компании бяха засегнати поради зависимостта си от петрола от Близкия изток.

Анализ на Ройтерс показва, че авиокомпаниите понасят основната тежест на разходите, почти 15 милиарда долара, след като цените на реактивното гориво почти се удвоиха.

Toyota предупреди за потенциален удар от 4,3 милиарда долара, докато Procter & Gamble изчисли, че може да загуби 1 милиард долара.

По-рано този месец McDonald's заяви, че очаква дългосрочна инфлация на разходите поради проблеми с веригата за доставки. Главният изпълнителен директор Крис Кемпчински заяви, че високите цени на горивата са особено тежки за потребителите с ниски доходи.

Близо 40 компании от индустриалния, химическия и суровинния сектор обявиха повишения на цените поради зависимостта си от нефтохимически продукти от Близкия изток.

Разходите все още не са отразени в счетоводните книги

Финансовият директор на Newell Brands, Марк Ерцег, заяви, че всяко увеличение на цените на петрола с 5 долара за барел струва на компанията допълнителни 5 милиона долара.

Германският производител на гуми Continental очаква щети от поне 100 милиона евро поради покачващите се цени на суровините, причинени от по-скъпия петрол.

Компаниите успяха да поддържат силни печалби през първото тримесечие, което позволи на индекси като S&P 500 да достигнат нови рекорди въпреки нарастващите разходи за енергия и доходност на облигациите.

Данните на FactSet обаче показват, че прогнозите за маржа на печалба за второто тримесечие вече са намалени за индустриалните компании от индекса S&P 500, както и за компаниите в сектора на потребителските стоки.

Анализаторите на Goldman Sachs предупреждават, че компаниите от европейския индекс STOXX 600 ще усетят пълния натиск от покачването на цените едва от второто тримесечие, защото ще им бъде по-трудно да прехвърлят допълнителните разходи върху клиентите.

Ръководителят на отдела за европейска акцийна стратегия на UBS Гери Фаулър заяви, че секторите на автомобилния, телекомуникационния и домакинските стоки вече отчитат отрицателни ревизии на прогнозите от над пет процента за следващите 12 месеца.

В Япония анализаторите намалиха наполовина очакванията си за ръст на печалбите за второто тримесечие до 11,8% от края на март.

„Истинският удар върху печалбите все още не е отразен в резултатите на повечето компании“, каза Рами Сарафа, главен изпълнителен директор на Cordoba Advisory Partners.