Свят Водещ производител на електроника изтегля от пазара преносими батерии

Водещ производител на електроника изтегля от пазара преносими батерии

bTV Бизнес екип

Ето защо

Ако притежавате външна батерия (power bank) на Xiaomi, трябва да проверите дали тя представлява риск за безопасността и дали имате право на връщане на парите. Според съобщение на марката, една от най-продаваните й външни батерии с капацитет 20 000 mAh е била изтеглена от пазара заради проблеми с прегряване на батерията, което създава риск от пожар.

Първоначално Xiaomi изтегли продуктите, продавани в Китай, но впоследствие мярката е разширена на световно ниво, включително в САЩ. Засегнат е моделът Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh (Integrated Cable).

 

Според компанията, проблемите се дължат на използваните суровини в конкретна партида, произведена между август и септември 2024 г. Клиентите могат да „срещнат повреди при определени сценарии на употреба, които потенциално водят до прегряване на батерията и риск от пожар“.

 

 

Xiaomi продължава да продава модела на своя уебсайт, така че предупреждението се отнася само за определени версии. Броят на известните проблеми е малък, но компанията не е уточнила публично точния брой. В Китай са продадени над 146 000 броя от модела.

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

