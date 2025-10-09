Водещ производител на електроника изтегля от пазара преносими батерии

Ето защо

Ако притежавате външна батерия (power bank) на Xiaomi, трябва да проверите дали тя представлява риск за безопасността и дали имате право на връщане на парите. Според съобщение на марката, една от най-продаваните й външни батерии с капацитет 20 000 mAh е била изтеглена от пазара заради проблеми с прегряване на батерията, което създава риск от пожар.

Първоначално Xiaomi изтегли продуктите, продавани в Китай, но впоследствие мярката е разширена на световно ниво, включително в САЩ. Засегнат е моделът Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh (Integrated Cable).

Според компанията, проблемите се дължат на използваните суровини в конкретна партида, произведена между август и септември 2024 г. Клиентите могат да „срещнат повреди при определени сценарии на употреба, които потенциално водят до прегряване на батерията и риск от пожар“.

Xiaomi продължава да продава модела на своя уебсайт, така че предупреждението се отнася само за определени версии. Броят на известните проблеми е малък, но компанията не е уточнила публично точния брой. В Китай са продадени над 146 000 броя от модела.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN