Роналдо вече е в клуба на милиардерите, ето колко пари има

Португалската футболна легенда Кристиано Роналдо се превърна в първия играч в историята на спорта, достигнал статута на милиардер, след като по-рано тази година подписа договор с клуба Ал Насър, според данни от индекса на милиардерите на Bloomberg.

След като през януари 2023 г. се присъедини към Саудитската професионална лига, португалският национал стана най-високоплатеният спортист в историята с приблизителна годишна заплата от 200 милиона долара, съобщават местните медии. През юни 2025 г., на 40-годишна възраст, той поднови договора си с клуба за още две години, като новото споразумение, освободено от данъци, се оценява на над 400 милиона долара.

Bloomberg изчислява, че благодарение на това споразумение, нетното богатство на Роналдо вече възлиза на около 1,4 милиарда долара. Значителна част от това състояние обаче идва и извън футболното поле – Роналдо има дългосрочен договор с Nike на стойност близо 18 милиона долара годишно, както и спонсорски партньорства с марки като Armani и Castrol, които допринасят с над 175 милиона долара към общите му приходи. Освен това той е изградил международно портфолио от имоти и е вложил средства в различни бизнес начинания в страни като Португалия и Испания.

С наближаването на края на активната му кариера, Роналдо намекна за бъдещо участие в клубна собственост. В интервю за португалския телевизионен канал Canal 11 сподели, че мечтае да притежава не само един, а няколко футболни клуба, заявявайки: „Ако мога да бъда собственик, защо да съм мениджър, спортен директор или главен изпълнителен директор? Това е моята мечта и съм сигурен, че ще я реализирам.“

