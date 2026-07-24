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БГ Бизнес От кои държави идват най-много туристи по българското Черноморие?

От кои държави идват най-много туристи по българското Черноморие?

bTV Бизнес екип

Сред основните предизвикателства пред сектора е слабата въздушна свързаност

Председателят на Асоциацията на инкоминг агенциите Иван Грошев коментира състоянието на българския туризъм през лятото на 2026 г., като отчете 9% спад на чуждестранните туристи. В интервю за БНР той посочи, че пазари като Полша и Великобритания постепенно изместват традиционния лидер Германия. По думите му германските туристи вече са на четвърто място по посещения у нас, след като са изпреварени от чехите, които заемат третата позиция по брой посещения на Черноморието. 

Сред основните предизвикателства пред сектора Грошев открои слабата въздушна свързаност, както и засилващата се тенденция за резервации в последния момент. Според него това е пряко следствие от геополитическата нестабилност, която влияе върху решенията на туристите.

Той посочи още, че фестивалният туризъм в Пловдив има сериозен потенциал за развитие, но предупреди, че прекалено високите цени на нощувките могат да се превърнат в сериозна пречка за неговото развитие.

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По думите на Грошев страната ни се нуждае от по-качествен национален маркетинг и по-активна държавна подкрепа за полетите, за да запази конкурентоспособността си спрямо дестинации като Албания. „Там летището им в Тирана има повече полети, отколкото нашето в София“, отбеляза експертът.

Според него все още е рано за окончателна оценка на летния сезон, като финалните анализи се очакват в края на есента. Въпреки това тенденцията към все повече last minute оферти остава, което изисква умело управление на ценовите нива, заключи Иван Грошев пред БНР.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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