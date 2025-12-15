Верона въвежда такса за балкона на Жулиета - ето колко ще струва

В периода от 6 декември до 6 януари посетителите могат да влязат в двора срещу такса

„Къщата на Жулиета“ във Верона е сред най-посещаваните забележителности на града, въпреки че Ромео и Жулиета никога не са съществували извън романа на Уилям Шекспир. Статуята и прочутият балкон, които днес привличат хиляди туристи, всъщност са допълнения от XX век към сграда, датираща от XIV век или поне от същия период. Имотът е закупен от общината на Верона през 1905 г. и постепенно е превърнат в романтичен символ на измислената любовна история. Тогава са добавени балконът и статуята на Жулиета, превръщайки мястото в своеобразен храм за влюбени от цял свят, предава CNN.

Снимка: Getty Images / iStock

След като си направят селфи на балкона, посетителите традиционно докосват гърдите на статуята на Жулиета за късмет. Заради рязкото увеличение на туристите във Верона, тълпите в двора на „Къщата на Жулиета“ са станали толкова трудно управляеми, че градските власти са решили да прекратят безплатния достъп по време на празниците. В резултат на това посещенията вече са ограничени.

В периода от 6 декември до 6 януари посетителите могат да влязат в двора и да видят балкона само ако закупят билет за Къщата и музея на Жулиета на стойност 14 долара. Мярката цели да овладее наплива от хора по време на най-натоварения туристически сезон. Междувременно, собствениците на сувенири също са притеснени как тази нова регулация ще се отрази на бизнеса им.

„Разбирам, че в някои дни, когато броят на туристите е висок, има нужда от регулиране на тълпите, но е немислимо да продължи така от сега до 6 януари, това наистина ще ни навреди“, казва собственикът на магазин Алесандра Синико пред The ​​Telegraph.

Въпреки популярността си, тази емблематична атракция на Верона далеч не е единственият туристически обект с неавтентичен произход — по света има множество места, създадени или дооформени специално за посетителите, техните фотоапарати и, разбира се, техните портфейли.

