×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1706 BGN
Петрол
97.25 $/барел
Bitcoin
$70,918.1
Последвайте ни
Кои ще са най-важните избори в света през 2026 г.?

bTV Бизнес екип

Тази година избори ще има както в България,така е в Унгария, Армения и още няколко страни

През 2025 г. избирателите в около седемдесет държави по света отидоха до урните, за да изберат своите лидери. Част от изборите се развиха според очакванията – Даниел Нобоа спечели нов мандат като президент на Еквадор, а Фридрих Мерц изведе дясноцентристките християндемократи към победа в Германия.

Снимка: iStock

Други резултати обаче изненадаха наблюдателите – австралийският премиер Антъни Албанезе постигна неочаквано убедителна победа, докато Консервативната партия в Канада загуби избори, които предварително се очакваше да спечели, на фона на изказванията на Доналд Тръмп за страната като „петдесет и първия щат“. Очаква се изборите през 2026 г. също да повлияят на световната икономика. Ето кои ще бъдат най-важните избори по света и у нас през тази година. 

Парламентарните избори в Унгария

Сред ключовите избори в Европа са парламентарните избори в Унгария, насрочени за 12 април. Страната често се посочва като пример за демократичен регрес, след като Виктор Орбан и партията му „Фидес“ консолидираха властта си през последните 15 години. Основният въпрос е дали избирателите ще се отвърнат от дългогодишното управление, особено на фона на инфлацията и икономическите трудности. Опозицията, водена от нови фигури като Петер Мадяр, се опитва да се възползва от недоволството, но среща сериозни институционални пречки.

Парламентарните избори в Армения

В Армения парламентарните избори на 7 юни ще се фокусират не само върху вътрешната политика, но и върху геополитическата ориентация на страната. Премиерът Никол Пашинян залага на мирно споразумение с Азербайджан и по-голяма интеграция със съседите, но доверието към него остава ограничено. Въпреки това партията му продължава да е водеща сила, докато опозицията предлага алтернативни визии, включително по-тясно сътрудничество с Русия.

Снимка: bTV

Изборите в Швеция 

Общите избори в Швеция през септември ще бъдат тест за влиянието на популизма и външното влияние в Европа. Управляващото дясноцентристко правителство се сблъсква с проблеми като престъпност, имиграция и енергийна политика, докато опозицията критикува икономическите му решения.

Изборите в Израел и междинните избори в САЩ

Изборите в Израел и междинните избори в САЩ също ще имат сериозно значение. В Израел политическата нестабилност и въпросите за сигурността ще бъдат в центъра на дебата, като Бенямин Нетаняху се стреми да запази властта си въпреки разделената опозиция. В САЩ междинният вот традиционно се възприема като оценка за управлението на президента и може да доведе до значителни промени в Конгреса, особено на фона на икономическо недоволство и политическа поляризация.

Президентските избори в Бразилия 

В Бразилия пък президентските избори ще се проведат на фона на икономически трудности, висока престъпност и политическо противопоставяне, като действащият президент Лула да Силва отново влиза в надпреварата.

Парламентарните и президентските избори в България 

Парламентарните избори в България през 2026 г. са предсрочни и се провеждат на 19 април, след като правителството на Росен Желязков подаде оставка в края на 2025 г. на фона на масови протести и политическа криза. Вотът е пореден в серията от нестабилни парламентарни цикли в страната през последните години. Президентските избори в България през 2026 г. се очаква да се проведат в края на годината. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Пиете фалшиво вино за хиляди евро? Скандалът, който разтърсва Европа
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Защо агнешкото е скъпо в магазина, а фермерите оцеляват на кредити?
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Какво слагаме на масата за Великден: По-скъпа ли ще е трапезата тази година?
Стефани Боова

Стефани Боова

Обяд в Ниш излиза колкото кафе в центъра на София

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата