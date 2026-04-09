Кои ще са най-важните избори в света през 2026 г.?

Тази година избори ще има както в България,така е в Унгария, Армения и още няколко страни

През 2025 г. избирателите в около седемдесет държави по света отидоха до урните, за да изберат своите лидери. Част от изборите се развиха според очакванията – Даниел Нобоа спечели нов мандат като президент на Еквадор, а Фридрих Мерц изведе дясноцентристките християндемократи към победа в Германия.

Снимка: iStock

Други резултати обаче изненадаха наблюдателите – австралийският премиер Антъни Албанезе постигна неочаквано убедителна победа, докато Консервативната партия в Канада загуби избори, които предварително се очакваше да спечели, на фона на изказванията на Доналд Тръмп за страната като „петдесет и първия щат“. Очаква се изборите през 2026 г. също да повлияят на световната икономика. Ето кои ще бъдат най-важните избори по света и у нас през тази година.

Парламентарните избори в Унгария

Сред ключовите избори в Европа са парламентарните избори в Унгария, насрочени за 12 април. Страната често се посочва като пример за демократичен регрес, след като Виктор Орбан и партията му „Фидес“ консолидираха властта си през последните 15 години. Основният въпрос е дали избирателите ще се отвърнат от дългогодишното управление, особено на фона на инфлацията и икономическите трудности. Опозицията, водена от нови фигури като Петер Мадяр, се опитва да се възползва от недоволството, но среща сериозни институционални пречки.

Парламентарните избори в Армения

В Армения парламентарните избори на 7 юни ще се фокусират не само върху вътрешната политика, но и върху геополитическата ориентация на страната. Премиерът Никол Пашинян залага на мирно споразумение с Азербайджан и по-голяма интеграция със съседите, но доверието към него остава ограничено. Въпреки това партията му продължава да е водеща сила, докато опозицията предлага алтернативни визии, включително по-тясно сътрудничество с Русия.

Снимка: bTV

Изборите в Швеция

Общите избори в Швеция през септември ще бъдат тест за влиянието на популизма и външното влияние в Европа. Управляващото дясноцентристко правителство се сблъсква с проблеми като престъпност, имиграция и енергийна политика, докато опозицията критикува икономическите му решения.

Изборите в Израел и междинните избори в САЩ

Изборите в Израел и междинните избори в САЩ също ще имат сериозно значение. В Израел политическата нестабилност и въпросите за сигурността ще бъдат в центъра на дебата, като Бенямин Нетаняху се стреми да запази властта си въпреки разделената опозиция. В САЩ междинният вот традиционно се възприема като оценка за управлението на президента и може да доведе до значителни промени в Конгреса, особено на фона на икономическо недоволство и политическа поляризация.

Президентските избори в Бразилия

В Бразилия пък президентските избори ще се проведат на фона на икономически трудности, висока престъпност и политическо противопоставяне, като действащият президент Лула да Силва отново влиза в надпреварата.

Парламентарните и президентските избори в България

Парламентарните избори в България през 2026 г. са предсрочни и се провеждат на 19 април, след като правителството на Росен Желязков подаде оставка в края на 2025 г. на фона на масови протести и политическа криза. Вотът е пореден в серията от нестабилни парламентарни цикли в страната през последните години. Президентските избори в България през 2026 г. се очаква да се проведат в края на годината.